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Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı 3-0 Mağlup Etti

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:01
Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı 3-0 Mağlup Etti

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.


Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23‘lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki sekizinci maçında 7’nci galibiyetine imza attı. Millilerimizde 18 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Meliha 12, Kübra 11, Hande 10 sayı ile eşlik etti.


A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki üçüncü ve son maçında ise yarın TSİ 14.05’te ev sahibi Tayland’la karşı karşıya gelecek.



TÜRKİYE-BULGARİSTAN: 3-0


SALON: Huamark Salonu


HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), Ziling Wang (Çin)


TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Simge (L) (Gözde, Ezgi)


BULGARİSTAN: Dimitrova, Paskova, Todorova, Dancheva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Krivoshiyska, S.Dimitrova)


SETLER: 25-14, 25-9, 25-23


SÜRE: 1 saat 17 dakika (25, 21,31)

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:01
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