Filenin Efeleri, Rusya’ya mağlup oldu A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında Rusya’ya 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25‘lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında Rusya’ya 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25‘lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, C Grubu’ndaki ikinci maçında cumartesi günü TSİ 18.30’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.



Salon: Dvorana Center Stozice

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)

Türkiye: Oğuzhan, Arslan, İzzet, Faik Samed, Adis, Yiğit, Burak (L) (Batuhan, Burak, Volkan (L), Vahit Emre, Arslan, Metin, Doğukan)

Rusya: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov, Golubev (L) (Semyshev, Andreev (L), Butko)

Setler: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25

Süre: 94 dakika (20,28,25,21)

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