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Filenin akrepleri final grubunda

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:01
Filenin akrepleri final grubunda

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig play-off grubunda Antalyaspor son maçında Antakya Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek adını final grubuna yazdırdı. Adana Yüreğir Spor Salonu’nda 3 gün süren play-off etabının ilk maçında Ordu Çamlıkspor’u 3-0 mağlup ettikten sonra ikinci maçında Kale 1957’ye 3-0 yenilen Filenin Akrepleri, son karşılaşmasında Antakya Belediyesi’ni 3-0 mağlup etti. Setleri 25-12, 25-13 ve 25-14’lük skorlarla kazanan Antalyaspor, başarısını bir adım daha öteye taşıyarak final grubuna katılmaya hak kazandı. Filenin Akrepleri 18-19 ve 20 Mart 2019 tarihlerinde Mersin’de oynanacak final grubu müsabakalarında ter dökecek. Bu karşılaşmalar sonunda ilk 2’ye giren takımlar adını TVF 1. Lig’e yazdıracak.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:01
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