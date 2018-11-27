0553 313 94 23

Filede Türk derbisi

- Voleybolda iki Türk temsilcisi Ziraat Bankası ile Maliye Piyango, Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında yarın Ankara'da karşılaşacak

27 Kasım 2018 Salı 09:33
Filede Türk derbisi

ANKARA (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibi Ziraat Bankası ile Maliye Piyango, yarın Ankara'da karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ilk maç saat 19.00'da başlayacak.

İki başkent temsilcisinin karşı karşıya geleceği mücadeleden galibiyetle ayrılacak takım, rövanş öncesi avantaj elde edecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 5 Aralık'ta yine aynı salonda yapılacak. Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, 8'li finaller turuna yükselecek. Puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek.

Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanan Ziraat Bankası, eleme turunda Kosova ekibi Luboteni'yi saf dışı bırakmıştı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:33
  1. Erkekler CEV Challenge Kupası
  2. maliye piyango
  3. Voleybol
  4. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sakarya belediye başkan adayları 2019
    1. AK Parti Sakarya belediye başkan..
    2. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    3. İstanbul’da zirve haftası
    4. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    5. Borsa, güne yatay başladı
    6. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına..
    7. Elektronik ürünleretaksit..
    8. Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına..
    9. Yeditepe’den “Ulusal Yazılım Mimarisi..
    10. BDDK'nın kredi kartı taksit..
    11. CHP hem kanuna engel oldu, hem şov..
    12. Futbol: UEFA Gençlik Ligi
    13. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina..
    14. Fuarlar, çıkış noktasının anahtarı oldu
    15. Avrupa'da Türk gecesi
    16. AK Parti Çanakkale belediye başkan..
    17. Gram altın güne düşüşle başladı
    18. Güneydoğu'da sis
    19. GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 276...
    20. “Gayrimenkul Borsası’nın yurt dışında..
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...