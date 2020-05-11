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Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fildişi Sahilleri ile Liberya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:13:00 -
Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi

 

 

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen 88 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkeye getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yurda yerleştirildi. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı ) 

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Fildişi Sahilleri ile Liberya'da yaşayan 240 kişiyi yurda getiren THY'ye ait uçak, saat 00.40'da İstanbul Havalimanı'na indi.

88 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

İstanbul'a getirilen 240 kişiden 88'i, polis eşliğinde otobüslerle Düzce'ye gönderildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

98 kişi Çanakkale'de yurda yerleştirildi

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 4 otobüsle Çanakkale'ye getirilen 98 kişi de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurduna yerleştirildi.

 

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