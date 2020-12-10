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Aktüel Fildişi Sahili'nde 5 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak
Aktüel

Fildişi Sahili'nde 5 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:56:28 -
Fildişi Sahili'nde 5 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Hükümet Sözcüsü Sidi Toure, Bakanlar Kurulu bitiminde yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda Kovid-19'a karşı Nisan 2021 itibarıyla aşılama kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Toure, ilk etapta sağlık personeli, öğretmen ve güvenlik güçlerinin, akabinde 50 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulananların aşılanacağını belirtti.

Toplamda, nüfusun yaklaşık yüzde 20'sine tekabül eden 5 milyon kişinin aşılanacağının altını çizen Toure, ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in aşılarının kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Toure, aşının ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

Fildişi Sahili'nde 8 Aralık itibarıyla aktif 220 Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüs nedeniyle bugüne kadar ülkede 132 kişi yaşamını yitirdi.


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