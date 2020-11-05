Fildişi Sahili eski Başbakanı Guillaume Soro: "Ordu harekete geçmeli"

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde eski Başbakan Guillaume Soro, cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın kazanmasının ardından ülkedeki gergin ortama karşı ordunun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sürgünde bulunan Soro, sosyal medya aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Geçici sonuçlara yüzde 94,27 oyla 3'üncü dönemine seçilen Ouattara'yı cumhurbaşkanı olarak tanımadığının altını çizen Soro, "Barış ve düzenin yeniden tesisi için orduyu harekete çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda muhalefetin seçim sonrası oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi üyesi de olan Soro, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı yapılan sivil itaatsizlik çağrısının hala geçerli olduğunun altını çizerek, Ouattara'ya bedel ödetmek gerektiğini kaydetti.

- Muhalefetten Ulusal Geçiş Konseyi hamlesi



Bağımsız Seçim Komisyonu (CEI), geçici sonuçlara göre Ouattara'nın yüzde 94,27, Pascal Affi N'Guessan'ın yüzde 0,99, Henri Konan Bedie'nin yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin'in de yüzde 1,99 oy aldığını duyurmuştu.



N'Guessan ve Bedie ise CEI'nin açıkladığı sonuçları kabul etmeyeceklerini belirterek, "Ulusal Geçiş Konseyi" oluşturduklarını duyurmuştu.



Konseye, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.



N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.



Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçluyor.

- Sürgündeki Soro'dan destek



Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Soro'nun dosyası daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.



Soro, Ulusal Geçiş Konseyinin üyesi olurken, Gbagbo ise Ouattara'ya karşı muhalif duruşunun değişmediğini ancak böyle bir oluşumun içinde yer almayacağını belirtmişti.

- Sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3'üncü dönemine aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.



Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek, birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.



Cumhurbaşkanlığı için yarışan 4 adaydan 2'si eski Başbakan N'Guessan ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'ya karşı baraj oluşturmak için sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.



Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 3 bin 200 kişinin etnik çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındığını duyurmuştu.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor



Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.



Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.



Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.



















