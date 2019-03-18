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Fikret Orman'ın Malezya temasları

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Malezya Turizm Bakanı Datuk Mohamaddin Bin Ketapi'yi makamında ziyaret etti

18 Mart 2019 Pazartesi 12:10
Fikret Orman'ın Malezya temasları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, kulübün tanıtım faaliyetleri kapsamında Malezya Turizm Bakanı Datuk Mohamaddin Bin Ketapi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Umut Kutlu ile Malezya Turizm Bakan Yardımcısı Datuk Musa Hj Yusof da yer aldı.

Orman, Ketapi ile futbolun tanıtım gücü kullanılarak iki ülke arasındaki turizm ve iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda olası iş birlikleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Orman, ziyaretin sonunda Datuk Mohamaddin Bin Ketapi'ye Beşiktaş forması ve plaket verdi.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:10
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Futbol
  4. Malezya
  5. SÜPERLİG

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