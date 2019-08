Fikret Orman'ın basın toplantısı (2)

SALZBURG (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, diğer kulüplerin hakemleri baskı altına alması durumunda, kendilerinin de aynı uygulamayı yapacağını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Orman, hakem sisteminin değişmesi gerektiğini aktararak, "İyiyi örnek yapacak bir düzene ihtiyaç var." dedi.

"İyiyi örnek yaptığınız zaman herkes iyinin arkasına gider." diyen Orman, "Zekeriya Alp ve ekibine hayırlı olsun. Ben oldum olası Merkez Hakem Kurulu başkanlarıyla iyi geçindim. Ancak bu düzenden hiçbir kulüp memnun değil. Bir şampiyonu ya da düşen ekipleri hakemler belirlediği zaman futbolun marka değerine büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Nihat Özdemir'in yanında, kameraların önünde de bunu ifade ettim. Hakemleri baskı altına almak, bunun yöneticiler ve teknik ekipler üzerinden yapılmasına müsaade ederlerse, biz de yapacağız. Bu niyet içerisinde değilim. Beşiktaş, futbola pozitif destek gayret verme içinde oldu. Bundan zarar gören bir kulüp olmamamız lazım. İnşallah hakemler açısından da iyi bir sezon geçmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Niye bu adamlar bu cezayı aldı?"





Türkiye Futbol Federasyonunun, hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a üst klasman listesinde yer vermemesine ilişkin Orman, "Bülent Yıldırım, son olarak 31. haftada Galatasaray-Beşiktaş, Serkan Çınar ise Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yönetti. Bunun yorumunu siz yapın. İki hakem, şampiyonluğa giden maçlarda etkin olmuş ki alt klasmana düşmüş. Niye bu adamlar bu cezayı aldı? Geçen sene ve ondan önceki seneyi tartışacaksanız, siz tartışın. Ne olmuş sadece durum tespiti yaptım. Bu, sporun içindeki herkesin gördüğü bir şey." şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in "Türk futbolu her geçen gün daralıyor." açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Orman, "Büyük bir camianın açıklamaları üzerine cevap verip, polemik oluşturmak istemiyorum. Türk futbolunun durumu ortada. Biz de onunla alakalı Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak açıklamalarda bulunduk. Nihat Özdemir ile yeni lisanslama talimatıyla ilgili açıklamalarda bulunduk. Kendi doğrularımı söyledim. Galatasaray Kulübü Başkanı hakkında yorum yaparsam... Futbol, güzel bir oyun, oyunu güzelleştirip kavga ortamından çıkartalım." ifadelerini kullandı.





- "Haksızlıklar üzerine sevinen bir kulüp değiliz"





Fikret Orman, kulüp olarak kendilerinin yolunun farklı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Haksızlıklar üzerine sevinen bir kulüp değiliz. Biz hak üzerine kurulmuş bir kulübüz. Biz, bu ülkenin kuruluşunda mücadele etmiş bir camiayız. Doğru için var olan bir camiayız. Bizim yolumuz başka. Biz mutlulukla beslenen, gülen, sevinen ve birbirini seven bir camiayız. Biz, hep bu yolda gideceğiz. Bunun dışındaki polemiklere çekilmek istemiyoruz. Biz kendi doğrularımızla gidiyoruz. Kulübün kurulduğu günden bugüne gelene kadar yaptığımız, olduğumuz duruşlardır. Beşiktaş Kulübünün 22 sporcusu Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuştur. Bu ülkenin kuruluşunun bütün noktalarında varız. Biz kendi çizgimizle gideceğiz. Güzel bir sezona başlıyoruz. Taraftarımızla bir araya geldiğimiz zaman şampiyonluğu yüzde 100 elde edeceğimize inanıyorum. Bu camianın buna ihtiyacı var. Zor günlerden geldik. Çok arzulu ve istekliyiz."

Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'e transfer teklifleri olduğunun hatırlatılması üzerine Orman, şunları kaydetti:



"Oyuncuyu değerlendirme konusunda açık bir başkanım. Beşiktaş menfaatlerine uygun ve futbolcuların da istediği bir şey olursa pozitif bakıyoruz. Şu ana kadar öyle bir durum gerçekleşmedi. Futbolda çok kesin 'Onu satmam' ifadesi yoktur. Her kulüpte bu ifadeler oluyor ancak bir gün sonra farklı karar çıkıyor. Yeni sezonda takım kadrosunda Dorukhan da var. Oyuncular ve bizim menfaatimize bir şey olursa konuşuruz."



Orman, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı maçlara taraftar götürmeme uygulamasının hatırlatılması üzerine, "Bizim iki senedir men durumumuz vardı. Öyle bir karar almıştık. O ceza bitti. İnşallah güzel bir kura çekeceğiz. Biletleri kulüp olarak alıp adil olarak dağıtacağız. Her ülkede taraftarımız var. Norveç'e deplasmana gittik, 150 kişi karşıladı. Slaven Bilic'le geçen telefonda konuştum, 'West Ham United'ın başındayken bizi kimse karşılamıyordu.' diyor. Beşiktaş buradan Uganda'ya gitse bin kişi karşılıyor. Böyle büyük bir camiayız. Bize ayrılan biletleri adil bir şekilde paylaştırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avrupa'da oynayan tek Türk takımının kendileri olmadığını belirten Orman, "Kimse Beşiktaş'a zarar vermesin. Kimse Beşiktaş'ı mutsuz etmesin. Mutlu edeceğiz, güleceğiz. Güzel bir sezon geçireceğiz. Gülen yüzler üzerinden beslenen bir kulübüz ve öyle başarılı oluyoruz." diye konuştu.





- "Farklı bir oyun düzeni ile oynayacağız"





Kampta 31 oyuncularının bulunduğunu hatırlatan başkan Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde de 24 oyuncu ile oynayacağız. Transfer yapmak istediğimiz mevkiler var ama illaki transfer yaparak taraftar mutluluğu elde etmenin, günlük kazançlar olduğuna inanıyorum. Taraftarı mutlu edecek şey, sahadaki sonuçtur. Öyle transferler yaparsınız, biz de yaptık ama sonucunda Beşiktaş takımının 4. olduğu sezona bakın. Cenk Tosun santrfor, Pepe, Talisca var ve biz o sezonu dördüncü bitirdik. Bir de şampiyonluk üzerine gelmiş bir takım. Doğru transferler yapmamız gerek.

Taraftarlarımızın bilmesi gereken bir şey var. Biz, futbol oyun düzenimizi değiştiriyoruz. Hocamızla beraber farklı bir oyun düzeni ile oynayacağız. Sekiz senedir farklı bir düzen ile oynuyorduk. Buraya yönelik oyuncular alma stratejisindeyiz. O yönde de gideceğiz. Bazı oyuncular var çok iyi ama bizim oyun düzenimize uymuyor, şimdi ise farklı oyuncular ile ilgileniyoruz. Amaç bir tane, sahaya çıktığında iyi mücadele eden ve galibiyetler alan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz.

Abdullah hoca ve ekibinin işi zor. Çünkü düzen değişiyor. Yeni bir adet geliyor, onu uygulamak biraz zaman olacak. Taraftarımızdan sabır ve tam destek bekliyoruz. 25 milyonluk Beşiktaş camiası, Beşiktaş'ı seven insanlardan oluşmaktadır. Bütünlüğü itibarıyla Beşiktaş taraftarının buna sahip çıkacağına inanıyorum. Çok güzel bir sezon geçireceğimiz inancındayız."

"Kagawa'nın gitmesini istemedik." diyen Orman, "Onun İspanya'da top oynama sevdası vardı. Esasında 'Gitme, kal.' da dedik açıkçası. Duyduğum kadarıyla bir takımla anlaşıyormuş, bizde alacağı ücretten de yüzde 30-40 düşüğüne gidiyormuş, Allah yolunu açık etsin. Diyecek bir şey yok. İyi oyuncu olursa Koreli, Çinli, hepsini alırız." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, "Yevhen Konoplyanka'nın Beşiktaş için İstanbul'a geldiği iddia ediliyor. Bunun gerçekliği var mı?" sorusuna, "İstanbul'a kimin gelip gittiğini bilmiyorum ama Beşiktaş ile alakalı öyle bir durum yok. Türkiye'ye herkes gider gelir."cevabını verdi.

Orman, "Kulüplerin, yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesi durumunda ligi boykot etme ihtimali var mı?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Yarın Kulüpler Birliği toplantısı var, öyle bir durum olacağını tahmin etmiyorum. Yayıncı kuruluşun da sıkıntıları vardır, doğrudur ama hoş olan şey, ülkemizde döviz hızla geri gidiyor. Onların sıkıntısı dövizin artmasıydı, şimdi aşağıya doğru gidiyor. Bunların konuşulmasının bile Türk sporuna, beIN Sports'a çok zarar verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu noktayı yarın koyup önümüze bakarız ve güzel bir lig yaşarız. Bu kavgada kazanan olmaz. Türk sporu da kulüpler de beIN Sports da kazanmaz. İki kaybedenin olduğu bir şeyin kimseye faydası yok. Yarın bütün kulüplerle de istişare edeceğiz. Yarınki maça kalacaktım ama bu sebeple dönüyorum. İnşallah takım dönene kadar bu problemi çözmüş oluruz."

Başkan Orman, takımda genç oyuncuların daha fazla forma giyeceğine de inandığını aktararak, "Abdullah Avcı'ya sorun bunu. Biz imkanları ortaya koyuyoruz. Oyuncular kendilerini geliştirdiği, hoca onlara inandığı sürece onlara takımda yer verecektir. Aldığım raporlar çok pozitif yönde. Çok iyi izlenimler var. Çok önemli bazı oyuncular, önümüzdeki sezon ve ondan sonraki sezon Beşiktaş'ta kazanç olacak oyuncular olacaktır. Dünya o taraflara gidiyor. Bizde de maalesef ki taraftar beklentileri işte isim, star devreye girince bazen yöneticiler de etki altında kalıyor. Doğru transferleri yapmaya çalışacağız. Tahmin ediyorum ki takımda bayağı gençlere şans gelecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, geride kalan yıllarda yaptıkları sözleşmelerden dolayı pişmanlık yaşamadıklarını da kaydederek, "Futbolda bugün itibarıyla kesite bakmak gerek, uzun vadeli bakınca her attığınız adım tartışılır. Şu an bir oyuncu var, bir sene önce bize gelecekmiş, biz bakmışız 'Olmaz.' demişiz, şu an dünya starı olmuş olabilir. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Türkiye'de son 2-3 senedir dövizle alakalı büyük dalgalanmalar yaşıyoruz. Sponsorlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sürede yürütmek kolay değil. Beş sene önce yaptığımız sözleşmeleri bugüne bakıp değerlendirmek doğru değildir. Mesela, Veli Kavlak ile sözleşme yaptık, çok başarılı bir oyuncuydu, sözleşmeyi yaptıktan sonra Veli Kavlak'ı göremedik. Omzunda bir sürü şeyler oldu. O sözleşmeyi o gün yapmak doğruydu. Bugünleri görebilsek evet yapmazdık. Gökhan Töre de öyle..." şeklinde konuştu.

