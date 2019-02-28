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Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in Haziran ayına kadar görevinde kalacağını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:15
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Kulüpler Birliği toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Orman, "Borçlu olan kulüpler, hızlı olarak bütçelerini daraltmak zorunda, buna başkanı olduğum Beşiktaş da dahil. Şampiyon olmuş tüm kulüpler bunu yapacak. Kulüpler kendi göbeğini kendi kesecek." dedi.

"Herkes şok oldu"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in görevinden istifa etmesiyle alakalı konuşan Orman, "Yıldırım Demirören'in istifası, hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardı. Herkes şok oldu. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"Şenol Güneş Haziran'a kadar hocamız olacak"

Milli Takımla anlaşan Şenol Güneş hakkında konuşan Fikret Orman, "Bizim yönetim kurulu toplantımız var. Kulübümüz bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Şenol Güneş, haziran ayına kadar teknik direktörümüz olacak." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:15
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