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Fikret Orman'dan MHK açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son dönemde istifası gündemde olan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu hakkında konuştu. Orman, "Herhangi bir istifa isteğim olmadı" dedi

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:48
Fikret Orman'dan MHK açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu ve yöneticisi olan merhum Şevket Belgin adına düzenlenen koşuyu izledi. Veliefendi Hipodromu'nda TJK Başkanı Serdal Adalı ile birlikte 2 yaşlı safkan İngiliz taylarının çim pistteki 1400 metrelik yarışını takip eden Orman, daha sonra yarışı kazanan Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 6 numaralı Hürat'ın sahibi Murat Dıragumandan'a ödülünü verdi.

Orman ödül töreni sonrası ise gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Orman, ''Sayın Başkan Serdar Adalı'ya teşekkür ediyorum daveti için. Şevket ağabey özel bir adamdı nazik beyefendi. Beşiktaş'ın her kademsinde bulunmuş önemli yöneticiydi. Maddi her şeyini verirdi. Öldüğü zaman da varlığını Beşiktaş'a bağışladı. Kupayı verirken de söyledim çocukları yoktu. Biz evladı sayılırız. Güzel bir şeyle onu anmak çok mutluyum'' dedi.

"İstifa çağrısında bulunmadım"

Fikret Orman, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmadığını ifade ederek, ''Uzun zamandır dostumuzdur. Bizim kulübü yönetirken sorumluluklarımız var. Onun iyi niyetinden şüphe etmedim. Ama bir gerçek var ki Türkiye Futbol Federasyonundaki başkan ve yöneticilerin ağırlıklı olarak Beşiktaşlı olmasından dolayı Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulurken, Beşiktaş lime lime doğranmaya başladı. Bu, uzun zamandır böyle. Şampiyonluklarda bile hakem kararlarında zorlandık. Yusuf ağabey göreve ilk geldiğinde bir hakem havuzu olduğunu ve işi buradan yaptıklarını söyledi. Ben de ona destek oldum. Ama aradan 4 yıl geçti. O havuzun genişlemiş olması gerek. Ve o havuzla beraber adaletin sahada daha fazla gözükmesi lazım. Hakem adaleti sahada oluşmadığı takdirde seyirci sayımız azalıyor. İnşallah bir çözüm bulunur. Merkez Hakem Kurulu direkt muhatabımız değil. Kulüp olarak muhatabımız TFF. Duyduğuma göre yönetim kurulu toplantıları var. İnşallah kalıcı çözümler yaparlar. Onlarda beklentimiz bu'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:48
  1. Fikret Orman
  2. Beşiktaş
  3. MHK

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