Fikret Orman’dan kimsesiz çocuklara anlamlı ziyaret

Mersin Beşiktaşlılar Derneği tarafından Çocuk Evleri Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, kimsesiz çocuklarla buluştu. Çocuklarla yakından ilgilenen Orman, çocuklara forma hediye edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mersin Çocuk Evleri Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Orman’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne eşlik etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Orman, çocuklara forma hediye etti. Etkinlikte formaları da imzalayan Orman, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada konuşan Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Faruk Azgıt, bu etkinliğini Ekim ayı içinde aslında planlandığını belirterek, "Ancak başkanımızın da bugün buraya şeref vermesi dolayısıyla biz bunu öne aldık. Gerçekten çocukların sevincini gördüğüm zaman, bu tür etkinlikleri özlediğimizi bir kez daha gördüm. Onun için başkanımıza onur verdikleri teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk ise Beşiktaşlılığın farklı bir şey olduğunu vurgulayarak, "Biz hep öyle diyoruz ama diğer takımların taraftarı olan ve buraya gelen sevgili başkanlarımdan duydum. Biz Beşiktaşlı olmasak da çarşıya geldik diyorlar. Bir kere daha şeref verdiler" diye konuştu.

Orman: "Camia başkanı olarak herkese dokunmaya gayret ediyorum"

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman da güzel bir organizasyon olduğunu kaydederek, "Ben de bu organizasyonda olmaktan gerçekten mutlu oldum. Bu kadar güzel çocuklarla birlikte olmak beni çok mutlu etti. Beşiktaşlı olarak bizim yaptığımız işin özü bu, insanları mutlu etmek, insanlarla beraber olmak. Maçlar sahalarda oynanıyor bazen dışarıda oynamaya kalkıyor bazı başkanlar filan ama biz sahada kalması için uğraşlar veriyoruz. Esas işimiz toplumu günlük ağırlıklarından böyle güzelliklere getirmek istiyoruz. Onun içinde bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın dünyada taraftarı var ama bu bölgede çok fazla taraftarımız var. Allah nasip ederse bundan sonraki Milli Takım arasında 12 Ekim’de Beşiktaş futbol takımı Adana’da Adana Demirspor ile bir dostluk maçı yapacak. Böyle bir organizasyon düşündük ki buradaki taraftarlarımız hem takımımız hem hocamızla buluşsun. Camia başkanı olarak herkese dokunmaya gayret ediyorum. Beni ağırladığınız, mutlu gözlerle bana baktığınız için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında müdürler Azgıt ve Topkaya, Orman’a tablo hediye etti. Ardından orman çocuklara forma hediye ederek, pasta kesti.