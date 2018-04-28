Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!
TFF'nin 'kaldığı yerden devam' kararı aldığı, Beşiktaş'ın ise 'maça çıkmama' açıklaması yaptığı derbi maçıyla ilgili Fikret Orman olarak ilk kez konuştu.28 Nisan 2018 Cumartesi 15:23
Beşiktaş Kulübü'nün bir çizgisinin olduğunu söyleyen Orman, "Biz bu çizgiden sapmadan devam ediyoruz. Efendiliğimizle Beşiktaş'a sahip çıkarak, Beşiktaş'ı destekleyerek buna devam etmemiz lazım. Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanacağız. Beşiktaş efendiliğiyle, namusuyla büyüyor. Beşiktaş'ı kimse yıkamaz. Kimsenin de buna gücü yetmez" ifadelerine yer verdi.
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