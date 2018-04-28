Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!

TFF'nin 'kaldığı yerden devam' kararı aldığı, Beşiktaş'ın ise 'maça çıkmama' açıklaması yaptığı derbi maçıyla ilgili Fikret Orman olarak ilk kez konuştu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:23
Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!

Beşiktaş Kulübü'nün bir çizgisinin olduğunu söyleyen Orman, "Biz bu çizgiden sapmadan devam ediyoruz. Efendiliğimizle Beşiktaş'a sahip çıkarak, Beşiktaş'ı destekleyerek buna devam etmemiz lazım. Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanacağız. Beşiktaş efendiliğiyle, namusuyla büyüyor. Beşiktaş'ı kimse yıkamaz. Kimsenin de buna gücü yetmez" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:23
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. olaylı derbi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kanolar battı: 40 ölü
    1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    2. Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra..
    3. Kurtlar Vadisi neden farklı kanala..
    4. Tutkunları ondan vazgeçemiyor
    5. Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!
    6. İçişleri Bakanlığından vatandaşlara..
    7. Hakkari'de silahlar yerini paraşüte..
    8. İstanbul'da bu yollar trafiğe..
    9. Şalgam nasıl bir bitkidir? Nasıl..
    10. THY kabin memuru bebeğin hayatını..
    11. İmam hatipli öğrencilerden anlamlı..
    12. 77 yaşında 16 kilogram esrarla..
    13. Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı
    14. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    15. Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşlarından..
    16. Roketsan üretti! Dünya hayran kalacak!
    17. THY'den erken seçim müjdesi
    18. Bakan açıkladı: Ptt'ye 5 Bin Personel..
    19. Abdullah Gül'ün kararını öğrendiği an!..
    20. Taksim'de 1 Mayıs önlemleri başladı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir