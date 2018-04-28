Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!

Beşiktaş Kulübü'nün bir çizgisinin olduğunu söyleyen Orman, "Biz bu çizgiden sapmadan devam ediyoruz. Efendiliğimizle Beşiktaş'a sahip çıkarak, Beşiktaş'ı destekleyerek buna devam etmemiz lazım. Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanacağız. Beşiktaş efendiliğiyle, namusuyla büyüyor. Beşiktaş'ı kimse yıkamaz. Kimsenin de buna gücü yetmez" ifadelerine yer verdi.