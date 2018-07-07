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Fikret Orman'dan Cenk Tosun itirafı! 'Hata yaptık'

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, eski golcüleri Cenk Tosun ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:05
Fikret Orman'dan Cenk Tosun itirafı! 'Hata yaptık'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Slovakya kampında düzenlediği basın mensuplarıyla sohbet toplantısının ardından, teknik direktör Şenol Güneş'le Tuna Nehri kıyısında yemekte bir araya geldi.

Buluşmada transfer başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı. İşte ikili zirvede konuşulanlar: Orman, yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez'in takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Ardından da, "Şenol hocam, sizden öğreneceği çok şey var. Bu tecrübe kazanması açısından önemli bir fırsat" dedi.

NEGREDO BÖYLE ÇOK ZOR SATILIR

Görüşmenin önemli konularından birisi de Negredo oldu. Fikret Orman, İspanyol forveti, dışarıda bırakarak satmalarının zor olacağını söyledi ve "Oyuncuyu gönderip bütçe daraltalım derken, mali açıdan kulübe ek yük bindirmeyelim. Takımla çalışsın. Satarız, satamazsak yola birlikte devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Babel'in çok faydalı bir oyuncu olduğunu ve takımda kalmasını istediğini dile getirdi. Orman ise "Ben de istiyorum. Ancak yıllık 4 milyon Euro talep ediyor. Bu şartlarda zor. Sözleşmesini pazarlıklarla uzatmaya çalışacağım. Şu da bir gerçek ki, 7 milyon Euro'luk teklif, 1 yıllık sözleşmesi kalmış bir futbolcuya iyi para. Bu konuyu iyi değerlendirmeliyiz. Kanat etkinliği yüksek, direkt bindirmeler yapabilecek ve etkili ara paslar atacak 10 numara bakıyoruz. Bernard başta birkaç alternatifimiz var. Belki Babel'e ihtiyacımız kalmayabilir" karşılığını verdi.

BELİRLEYİCİ İSİM QUARESMA

Başkan Orman, Babel'in durumunda Quaresma'nın belirleyici olacağını da vurguladı. Portekizli yıldızın, Çin'den gelen teklifi kabul etmesi halinde, Hollandalı oyuncunun takımda tutulabileceğini söyledi.

Fikret Orman, Vida için de şunları söyledi: "Cenk'te acele ettim, 3-5 milyon Euro ucuza sattım. Vida'da acele etmeyeceğim. Oyuncularımızı almak isteyen bedelini ödemeli."

 

Sabah

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:05
  1. Cenk Tosun
  2. Fikret Orman
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

  • ibrahimibrahim48 dk önce
    CENK TOSUN İLE ALAKALI TEK SATIR YOK...
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