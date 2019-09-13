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Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Şampiyonluklar, maçları kazanmak önemli ancak biz ‘Top çiziyi geçsin de nasıl geçerse geçsin’ zihniyetinde değiliz.

13 Eylül 2019 Cuma 12:14
Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Şampiyonluklar, maçları kazanmak önemli ancak biz ‘Top çiziyi geçsin de nasıl geçerse geçsin’ zihniyetinde değiliz. Başka camialar bu zihniyette olabilir ancak bizim işimiz değil. Biz, ‘Şerefinle oyna, hakkınla kazan’ anlayışıyla hareket eden bir camiayız” dedi.


Adana Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 250 kongre üyesiyle bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Orman, milli maç aralarını değerlendirerek, çeşitli illerde hazırlık maçları yapacaklarını belirterek bu maçların ilkini 12 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile yapacaklarını hatırlattı.



“Beşiktaş, bizim Beşiktaşımız”


Geriye kalan 2 buçuk yıllık görev süresinde elinden geldiğince çalışacağını dile getiren Orman, yeniden seçime girmeyeceğinin altını çizerek, “Beşiktaş, bizim Beşiktaşımız. Artık son dönemim ve yavaş yavaş kum saati tersine akmaya başladı. Yönetim sürecinde tüm gücümüzle Beşiktaş’a hizmet etmeye çalıştık. Taraftarlarımızdan da tek beklentimiz, Beşiktaş siyasetini bırakıp çalışmalarıdır. Zor günler geçirdik. Kazandığımız başarıları, hep beraber başardık” diye konuştu.



“Sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız”


Abdullah Avcı ve ekibine sonuna kadar güvendiğini vurgulayan Orman, sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarına inandığını belirterek, “Futbol takımımız için zor bir sezon başlayacak. Yaklaşık 10 senedir oynadığımız bir oyun düzenimiz var. Abdullah hocayla da bu oyunun üzerine koyarak ilerliyoruz. Yeni transferlerin takıma katılması, sakatların dönmesiyle takımımız kendi hüviyetine yeniden ulaşacaktır. Atiba sakatlıktan döndü, Burak da önümüzdeki hafta başlayacak. Çok iyi bir kadro kurduk. Dünyanın en güzel stadında oynuyoruz, en güzel kamp tesislerini kuruyoruz, marka değerimizle, tüm imkanlarımızla müthiş bir grubuz. Abdullah hoca ve talebeleri çok güzel işler yapacak” dedi.



“Başarıya aç olan oyuncuları takıma kazandırdık”


Beşiktaş Kulübünün yönetiminden hocasına, hocasından oyuncusuna, taraftarına kadar herkese önemli görevlerin düştüğünü kaydeden Orman, ekonomik daralmaya rağmen kadro kalitesini koruduklarını belirterek, “Bir yandan küçülürken, diğer yandan büyüme stratejisi uyguluyoruz. Bu sezon 20 milyon Euro bütçe daralması yaşadık ancak 7 tane transfer yaptık. Takımın yaş ortalaması 4 yaş gençleşti. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden olabildiğince kulübümüzü etkilemeden çıkabilmesi için strateji uyguladık. Hedefi olmayan, maddi imkanlar için burada olacak oyunculardan çok,başarıya aç oyuncuları takıma kazandırdık. Bolu’da yeni kamp tesislerimizi tamamladık, gençlik akademisi de yakında tamamlanacak. Bundan sonra kamplarımzı orada yapacağız ve Beşiktaş sadece maç için Avrupa’ya gidecek” ifadelerini kullandı.



“Alt yapıya önem veriyoruz”


Alt yapıya önem verdiklerini dile getiren Fikret Orman, 8 senelik yönetim hayatının her saniyesini Beşiktaş’ın başarısı için harcadığını vurgulayarak, “Abdullah hoca ile alt yapı ile ilgili görüş halindeyiz. A takıma alt yapıdan 4 ya da 5 tane oyuncu çıkaracağız ve bu oyuncular ilk 11’de oynayacak kapasitede olacaklar. Şampiyonluklar, maçları kazanmak önemli ancak biz ‘Top çiziyi geçsin de nasıl geçerse geçsin’ zihniyetinde değiliz. Başka camialar bu zihniyette olabilir ancak bizim işimiz değil. Biz, ‘Şerefinle oyna, hakkınla kazan’ anlayışıyla hareket eden bir camiayız. Elimizden geldiği kadar da kendi çizgimizde mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, taraftar derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Toplantıya Adana Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Uğur Kızıl, Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy, Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk’un yanı sıra çok sayıda kongre üyesi ve taraftar katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:14
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