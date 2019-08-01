0553 313 94 23

Fikret Orman: Camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın önemli başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
Fikret Orman: Camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün aylık dergisinin ağustos sayısında yer alan başyazısında camiaya seslendi.

2019-2020 sezonu hazırlıklarının heyecan ve umutla sürdüğünü belirten Orman, "Yeni teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın takımımızın başına geçmesiyle önümüzdeki dönemde de önemli başarılara imza atacağımıza ve tüm camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum. 2019-2020 futbol sezonunun takımımıza ve diğer tüm kulüplere hayırlı olmasını, fair play ruhunun hakim olduğu; kaos, kavga ve ayrımcılıktan uzak, sportif mücadelenin ön plana çıktığı bir yarışın yaşanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk anlaşmalarında her zaman gönül bağı ilişkisinin olduğunun altını çizen Fikret Orman, şunları aktardı:

"Bu doğrultuda geçtiğimiz beş sezon boyunca futbol takımımızın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile sözleşmemizi, 36 milyon lira bedelle iki yıl daha uzattık. Kulübümüzün 100. yılındaki şampiyonluğunda da giyim sponsorumuz olan Cacharel'le tekrar buluştuk. Futbol takımımızın 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarındaki giyim sponsoru olan Cacharel, kulübümüze özel hoş, dinamik, yenilikçi, gençlere ilham veren keyifli bir kapsül koleksiyon hazırladı."

Altyapıya ilişkin yapılan hamlelere de değinen Orman, "Üç sezon formamızı terleten, karakteri ve futboluyla Beşiktaş ailesinin bir parçası olan eski futbolcumuz Fabian Ernst ile de altyapımıza büyük bir katkı sağlayacak iş birliği içine girdik. Beşiktaş Futbol Akademisi ve Eğitim Kampı projemizi hayata geçirirken, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde de Fabian Ernst'in koordinasyonunda spor akademileri açacağız." şeklinde görüş bildirdi.

Yeni sezon formalarını kısa süre önce taraftarlarla buluşturduklarını hatırlatan Fikret Orman, "Birbirinden güzel üç formamızı beğeneceğinizi umarak, bu sezon kadın futboluna ve kadın taraftarlarımıza desteğimizin bir parçası olarak hem iç saha hem deplasman forması olacak şekilde iki adet kadın formasını da satışa çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Beşiktaşlılığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen büyük taraftarımızın, yeni formalarımızla maçlarımıza gelerek, başarıya koşacak tüm takımlarımıza destek vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halka hizmet etmeyen hastaneyi kapatan Rektör, tebdili kıyafetle acil servis ve spor salonunu da denetlemiş
    1. Halka hizmet etmeyen hastaneyi kapatan..
    2. MESKİ’den “can dostları unutmayalım”..
    3. Pütürge Belediyespor’dan 6 transfer..
    4. Beşiktaş istiyordu! Fenerbahçe işi..
    5. Çorum Valiliği’nden “yabancı..
    6. Balıkları tek tek elleriyle topladılar
    7. İsrail AA foto muhabirini şimdi de..
    8. Odunpazarı Belediyesi ve ESBALDER’den..
    9. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında..
    10. Nevşehir'de trafik kazası! Ölü ve..
    11. ’Dünya’daki Mars’, yeni evli çiftlerin..
    12. Sedat Peker’in ‘silahlanın’..
    13. Tepebaşı Belediyesinden dolandırıcılık..
    14. Güney Kore'de bir kişi, Japonya'ya..
    15. GRAFİKLİ - Salda Gölü yapılaşma..
    16. TamSaha’nın 177. sayısı yayında
    17. Davutoğlu startını Konya’dan veriyor!..
    18. Almanya'da imalat PMI temmuzda 1,8..
    19. Sokak ortasında 4 kurşunla infaz..
    20. Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi..
    21. Mutfak yangını binaya sıçramadan..
    22. AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’ın..
    23. HDP ve DBP binasındaki kaçak elektrik..
    24. Sarıgöl Diyanet-Sen’e yeni başkan
    25. Kadıköy’de hırsızlar önce kameraya..
    26. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ortak misyon..
    27. Çekya’da kireç yüklü trenin raydan..
    28. Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesi..
    29. Isparta’dan 3 ülkeye 521 tonluk..
    30. Odunpazarında çocuklar eğlenerek..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'