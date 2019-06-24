Fikret Orman: "Burak Yılmaz için teklif aldık"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü futbolcu Burak Yılmaz için bir transfer teklifi aldıklarını ancak bu teklifin tatmin edici düzeyde olmadığını söyledi. Orman, ayrıca Yılmaz’ın kariyerini siyah-beyazlı takımda bitirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına geçiş serüvenine değinen Orman, "Şenol hocanın Milli Takım’a gideceği günden itibaren istişareye başladık. Ne bekliyoruz, önümüzdeki süreçte futbol yapılanmasının nasıl bir konumlanması lazım, adaylarımız nedir, onu istişare ettik aramızda. Lig bitmeden görüşmelere başlamadık, çok da doğru bulmazdım. İlgilendiğimiz boşta olan hocalar da vardı. Lig bitmeden, birinin kendi işine konsantre olurken görüşmeyi etik bulmadığım için lig sonuna bıraktık. Bizim hissi karar vermememiz lazım, mantığımızla karar vermemiz lazım. Tabii ki duygularımız da var. Abdullah Avcı, başkanlığımda ilk kez gündeme gelen biri değil. Birçok kez aramızda konuştuğumuz bir isimdi. Samet hoca çok zor bir dönemde geldi ve bence başarılı oldu. Rıza hoca müthiş bir spor adamı, onunla da 2012’de çalışmak istemiştik ilk dönemde, o zaman Sivasspor’daydı. Çok düzgün bir kişi. Mehmet hoca öyle, kaptanımız, müthiş karakter, çok saygı duyuyorum. Sergen hoca da çok önemli işler yapıyor, doğru işler yapıyor sahada. Birileri kötü, birileri iyi diye bir şey yok. Hepsi iyidir. Yeni futbol akımının Türkiye’deki öncüsü Abdullah Avcı ile devam etmeyi uygun bulduk. Allah utandırmasın, takım sahaya çıkınca hep beraber göreceğiz. Abdullah hoca ile içimize sinerek anlaştık. Sözleşme işleri 10 dakikada bitti. Abdullah hoca bizden bir şey talep etmedi. Biz bütçemizi söyledik. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Bildiğim kadarıyla sözleşmede tazminat maddesi yok. Sezonluk 12 milyon TL’ye anlaştık" ifadelerini kullandı.

"Başakşehir’den oyuncu alma talebimiz yok"

Şu ana kadar Medipol Başakşehir’den herhangi bir oyuncuyu transfer etmeyi düşünmediklerini dile getiren Başkan Orman, Abdullah hocanın Başakşehir’den oyuncu alma talebi yok, bizim de öyle bir niyetimiz yok. Göksel Gümüşdağ iyi ilişkilerimiz olan biridir. Abdullah Hoca gelirken 5 senelik kontratlarına rağmen bizden talepte bulunmadan sözleşmeyi feshettiler" dedi.

"Gençleşmeye gideceğiz"

Fikret Orman, Beşiktaş Futbol A Takımı’nın bütçesini aşağı çekmek zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Talisca’lar, Cenk Tosun’lar, Pepe’ler, Babel’ler varken ligi 4. sırada bitirdik. Bütçelerimizi aşağıya çekmemiz lazım. Bu hayatın ve Türkiye’nin gerçeği. Her tarafta mali sıkıntılarımız var. İşlerimizde, fabrikalarımızda sıkıntılarımız var. Kulüpler de benzer. Daralmaktan kasıt demek değil ki bütçemizi daraltacağız. Gençleşmeye gideceğiz. Lig başlarken kimsenin düşünmediği Dorukhan ve Güven transferlerini yaptık. Güven’in oynadığı yerde Babel oynuyordu. Güven geldi, çok daha başarılı oldu. Devre arası 7 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 3 takviyeyle, puan açısından baktığımızda ilk yarıya göre çok daha başarılı bir sezon geçirdik. Bu bütçeyle alakalı değil. Bu bir takım oyunu. Bu felsefenin hocası da bizde. Abdullah Avcı’dan bahsediyorum. Bütçesel anlamda, ücret olarak söylüyorum, oralara gitmeyeceğiz. Bu sene hem UEFA Avrupa Ligi’nde hem de ligde mücadele edecek bir takım kuracağız. Yüksek maliyetli dediğimiz şey, herkes maliyeti bonservis olarak görür ama maaş da var. Daha makul oyunculara gideceğiz."

"Querasma isterse ayrılabilir"

Quaresma’nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda da açıklamalarda yapan Orman, "Kamuoyunun önünde bir camia burası. Gazeteciler bizden daha hızlı öğreniyor bazı şeyleri bazen. Şeffaf bir kurum burası. Quaresma ilk geldiğinde 2.5 sene oynadı sanırım, 4 sene de oynadı. 6.5 senedir bizde. Bu ilişkiler duygusal ilişkiler değillerdir. Profesyonel ilişkiler. Ricardo’nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu duygusal bir iş değil ama Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerdeki haberlere duygusal tepki veriyor. Bizim sakladığımız bir şey yok. Gelir, konuşuruz. Ayrılmak istiyorsa ayrılır. Oyuncunun menfaati önemli ama takımımızın menfaati çok daha önemli. Burada birisi yüz 100 yalan bir haber yapmıştır, o da ona intikal etmiştir. Ricardo’nun tepkisi biraz laz tepkisidir, bir anda yükselip bir anda iner.Oyuncu bir eşya, bir vazo değil. Bir ruhu var, bir insan. Biz oyuncu açısından sadece kulüp bazlı karar veririz. Oyuncu kendi açısından karar verir. Cenk Tosun da giderken kendi gitmek istedi, ondan oldu transferi oldu" ifadelerini kullandı.

"Cenk dönmek istediği zaman döner"

Cenk Tosun’un Beşiktaş’a geri dönmek isteyip istemediği yönünde gelen bir soruya ise Fikret Orman, şöyle cevap verdi:

"Cenk bizim evladımız. Hep buralarda, hiç gitmedi gibi zaten. Ben onunla da konuştum, biraz daha oralarda kalmak istiyor. Dönmek istediği zaman döner."

"Burak için teklif aldık"

Burak Yılmaz için bir transfer teklifi aldıklarını da sözlerine ekleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Burak buraya kariyerini bitirmek üzerine geldi. Müthiş Beşiktaşlı, müthiş profesyonel. Burak için teklif geldi ama tatmin edici değil. Bizim için görüşülebilir bir konu değil" cümlelerine yer verdi.

Fikret Orman, genç futbolcuları Dorukhan Toköz için ise gelen bir teklifin olmadığını söyledi.

"Kaptan olarak Burak Yılmaz’ı istiyorum"

Orman, takım kaptanı kimin olacağı konusunda da görüşlerini şöyle aktardı:

"Kaptan hakkında daha karar vermedik ama kaptanın Burak Yılmaz olmasını istiyorum. Tecrübesi, yaşı, yapabilir bunu. Yönetim Kurulu’nda görüşeceğiz. Tabii hocamızın da görüşünü alacağız."

"Gelecek sezon kalede Karius olacak"

Mevcut durumda herhangi bir kaleci transferi düşünmediklerini de belirten Orman, "Karius Beşiktaş’tan 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ödüyoruz. Kendisi de 2 milyon Euro civarında yıllık ücret alıyor. Gelecek sezon Beşiktaş’ın kalesinde Karius olacak. Şu anda başka kaleci düşünmüyoruz. Yabancı bir kaleci aldığımızda onun benchte durma durumu yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Utku’ya şans tanımamız gerektiğini düşünüyoruz 2. kaleci olarak. Bunlar bugün için geçerli olan şeyler. Kamptan sonra Abdullah Hoca başka şeyler derse ondan sonra düşünülür. Fabri’yi ise düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kagawa ile tekrar konuşacağız"

Shinji Kagawa’yı tekrar takımda görmek istediklerini ifade eden Fikret Orman, "Ljajic’in bonservisini almıştık. Kagawa’yı kadromuzda düşünüyoruz ama kendisinin İspanya hayali var. Temmuz ayında tekrar konuşacağız. İspanya’da kendi istediği bir kontrat bulursa oraya da gidebilir" diye konuştu.

"Beşiktaş’tan beklenmeyecek şeyler başardık"

Zaman zaman siyah-beyazlı taraftarların, ’paralar nerede’ şeklinde yaptığı tezahürata da cevap veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:

"Beşiktaş’ta biz bir çıta ortaya koyduk. Türkiye’de Beşiktaş’tan beklenmeyecek şeyler başardık ve bunlar Beşiktaş’ın kendi çıtası haline geldi. Biz Beşiktaş’ı 2012’de aldığımızda kulüp kayyuma gidiyordu, öyle aldık. Biz yeni bir sayfa açtık. 200 milyon Dolar’ın üstünde bir yatırım yaptık. Tüm tarihinde yaptığı sponsorluk anlaşmalarından daha büyük anlaşmalar yaptık. Mağaza yatırımları, forma satışları yaptık. 110 sene içinde satılan oyunculardan daha fazlasını sattık. Biz çıtayı buraya çekince taraftarların da bu şekilde bir beklentisi oluştu. Para sihirbazı, Türkiye’nin ekonomisini yönetsin gibi pozisyonlardayken pusu kültürü var bizde. İktidar savaşları oluyor. İnternet sitesi kurdurarak, taraftarı yönlendirdiler."

"Fenerbahçe’yı tebrik ediyorum"

Fenerbahçe’nin kulübe destek olmak amacıyla başlattığı ’Fener Ol’ projesine de değinen Orman, "Fener Ol kampanyası için tebrik ediyorum Ali Koç’u. Beşiktaş’a düşünmedik böyle bir şeyi, düşünmüyoruz da. Ben bu kadar başarılı olacaklarını düşünmüyordum, önemli işler yaptılar camia olarak. Dost camiamızı da başkanını da tebrik ediyorum" dedi.

"Yayıncı kuruluşla konuşacağız"

Yayıncı kuruluşun bazı konularda rahatsızlıkları olduğunu ve bunları gidermek için de Kulüpler Birliği bünyesinde bir komisyon oluşturduklarını hatırlatan Orman, "Yayıncı kuruluşumuz, şahsi olarak, Beşiktaş Başkanı olarak söylüyorum, ilişkilerimizin çok iyi olduğu kuvvetli bir grup. Türk sporu olarak avantaj, maçlarımız Çin’de, Japonya’da oynatılıyor, bu yayıncı kuruluşun gücüyle alakalı. Onların bazı rahatsızlıkları var, bunu maddi olarak görmemek lazım sadece. Kulüpler ve TFF ile alakalı rahatsızlıkları var. Bunları iletmişlerdi federasyona. Bazılarında haklılar, bazılarında konuşmamız gereken şeyler var. Bazılarında da alınganlıklar olabilir. Bir gerçek var ki lig başlamadan bunların bir masaya yatırılıp konuşulması lazım. Aşılmayacak şeyler değil, karşılıklı görüşmelerle çözeceğimizi düşünüyoruz. Aramızda konuştuk, 18 kulübün bir anda konuşması mümkün değil, kulüpler adına 4 başkan sağ olsun geldi. Mehmet Sepil, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Adil Gevrek var komisyonda. Haftaya bir araya gelip konuşmalara başlayacaklar. Sorunları çözmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"TFF, adil yönetim düzenini sağlamalı"

Yeni göreve gelen Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminden adil bir yönetim beklediklerini açıklayan Başkan Fikret Orman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nihat Özdemir’in kendisine de ifade ettim. Ateşten bir gömlek olarak görmüyorum TFF’yi. Ortada maddi bir sıkıntı yok. Kararlar üzerindeki dengesizlik ve sahada olan adaleti sağlamak federasyonun işi. Adil ve denetlenebilir bir komisyon oluşturmaları gerekiyor. Futbolda adaleti sağlamak onların işi. TFF, adil yönetim düzenini sağlamalıdır."

"Gördüğünü çalan hakemleri istiyoruz"

Süper Lig’de genç hakemlere daha fazla şans tanınması gerektiğini savunan Fikret Orman, "Gördüğünü çalan hakemleri istiyoruz. Maçı kafasında oynayıp çıkan hakemleri istemiyoruz. Gençler çıksınlar, en azından gençler hata yaptılar deriz. Avrupa’da Cüneyt hoca maç yönettiğinde top sahada kalıyor. Türkiye’de top sürekli duruyor. Aynı hakem, aynı yardımcılar. Alttan gelenlerin örneği ağabeyleri ise onları doğruyu gösterecekler. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz, yok yurt dışından hakem gelsin, torbadan hakem çekilsin gibi sözler. Şimdi konuşsunlar. Beşiktaş maçından önce değil, Sorumluluk federasyonun, kulüplerin federasyonu olacak" açıklamasında bulundu.

Fikret Orman, son olarak da Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini desteklediğini ve bu konuda yapılan eleştirileri doğru bulmadığını ifade etti.