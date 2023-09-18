Fıkra gibi olay şok etti: ABD ordusuna ait kaybolan 130 milyon dolarlık F-35 savaş uçağını sokakta arıyorlar!

Eğitim uçuşunda olan bir F-35 savaş uçağı, arıza vererek düştü. Uçağın pilotu paraşütle atlayıp kurtulurken, düşen uçağın yerinin tespiti için halktan yardım istendi. Otomatik pilottan da haber alınamazken olay büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı kayboldu, Güney Carolina eyaletinde büyük bir arama operasyonu gerçekleştiriliyor.

17 Eylül 2023 Pazar günü Atlas Okyanusu kıyısına yakın konumdaki Beaufort üssünden havalanan F-35 Lightning II jetleri, Güney Carolina'ya bağlı North Charleston semalarındaydı. Deniz kuvvetlerine ait uçaklardan biri bir anda düşmeye başladı, fırlatma koltuğu düğmesine basan pilot F-35'ten kurtulmayı başardı.

Milliyet'ten Hüseyin Narin'in haberine göre, pilot paraşütle North Charleston'un mahallelerinden birine öğleden sonra saat 14.00 sularında indi ve hastaneye kaldırıldı. Pilotun ismini paylaşmayan ABD ordusu, askerin sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisini verdi.

Kazanın duyulmasıyla en üst modelinin fiyatı yaklaşık 130 milyon dolar olan F-35 savaş uçağını aramak için bir operasyon başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÖLLER TARANIYOR

Kayıp uçaktan ilk başta herhangi bir iz bulunmazken, ekipler her ikisi de North Charleston sınırları içerisinde yer alan Moultrie ve Marion göllerine odaklanıyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte helikopterlerin de arama operasyonuna katıldığını bildirdi.

Yanı sıra, askeri yetkililer F-35 jetinin yerinin belirlenmesi için halktan yardım istedi. Ancak beşinci nesil savaş uçağı F-35'in kaybolması akıllara soru işaretleri getirdi.

"NASIL OLUYOR DA BİR F-35'İ KAYBEDERSİNİZ?"

Yerel kongre üyesi Nancy Mace, "Nasıl oluyor da bir F-35'i nasıl kaybedersiniz? Nasıl bir takip cihazı yok ve halka ne soruyoruz, bir jet bulun ve teslim edin mi?" açıklamasını yaptı.

Kazaya dair soruşturma başlatan ABD ordusu, Beaufort üssünden iki kalkış yapan F-35'lerden diğerinin güvenli şekilde üsse döndüğünü aktardı.

KABARIK LİSTE

ABD'nin en gelişmiş jeti F-35'ler, son yıllarda birçok kazaya karıştı. Kasım 2021'de İngiltere ordusuna ait bir F-35 jeti, Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkış yaptıktan sonra Akdeniz'e düştü.

Ocak 2022'de ABD ordusuna ait bir F-35 jeti, Güney Çin Denizi'nde USS Carl Vinson uçak gemisine inerken çakıldı. Uçağın enkazının bulunması için ABD ve Çin arasında zamana karşı bir yarış verildi.

Ekim 2022'de Utah Ogden'de eğitim uçuşundan dönen bir F-35 savaş uçağı, pistin sonunda yere çakıldı. Utah itfaiyesi, kaza sonucu yaklaşık 10 dönümlük alanın alev topuna döndüğünü duyurdu.

2022 Aralık ayında ise bu kez Texas'taki bir donanma üssüne dikey iniş yapmayı deneyen F-35'in burnu piste çarptı. karar'a göre: Kazanın test sürüşü sırasında gerçekleştiği açıklandı.