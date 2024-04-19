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Gündem Fikir neyse zikir de öyle oluyor! CHP Grup Sözcüsünden şoke eden gaf
Gündem

Fikir neyse zikir de öyle oluyor! CHP Grup Sözcüsünden şoke eden gaf

Yeniakit Publisher
2024-04-19 21:15:00 -

İzmir Aliağa Belediyesi'nde CHP Belediye Meclisi grup sözcüsü İbrahim Doğangül'ün yaptığı gaf olay oldu.

31 Martta yapılan seçimlerde Aliağa'da MHP'li Serkan Acar'ın üçüncü kez Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediye Meclisinin 2. oturumu yapıldı. Hararetli geçen belediye meclis toplantısına CHP Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün İzmir Büyükşehir Belediyeye başkanı Cemil Tugay'dan bölücü terör örgütünün elebaşlarından “Cemil Bayık” olarak söz etmesi damgasını vurdu. CHP'li meclis üyesinin ifadesi tepki çekince MHP Grup sözcüsünün uyarısı üzerine bu kez düzelterek “Pardon, Cemil Tugay” dedi. Belediye tarafından canlı yayınlanan meclis toplantısında CHP'li üyenin sözlerine tepki gösteren vatandaşlar, “Bir insanın fikri neyse zikri de odur. Bölücü örgütün elebaşlarının isimlerini hiç akıllarından çıkarmıyorlar. Böylece kendilerini bir kez daha ele verdiler” şeklindeki ifadelerle tepkilerini sosyal medyadan yansıttı.

Cemil Tugay'dan “Cemil Bayık” olarak bahsetti. Herkes şok oldu!

CHP Belediye Meclisi grup sözcüsü İbrahim Doğangül, Belediyenin faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumun sonunda dilek ve temennileri olduğunu belirterek söz istedi. Doğangül sözlerine “Dün veya evvelsi gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bayık'ın” diyerek söze bölücü terör örgütünün eli kanlı elebaşlarından birinin adıyla başladı. CHP'li meclis üyesinin bölücü örgütün eli kanlı isimlerinden birinden bahsetmesi bir anda salonda şaşkınlığa sebep oldu. O sırada büyük bir gafa imza atan CHP'li meclis üyesine İzmir Büyükşehir belediye Başkanının adının Cemil Tugay olduğunu hatırlatan isim ise MHP Grup sözcüsü Avukat Hilal Sadıkoğlu Akar oldu. MHP Grup sözcüsü Avukat Hilal Sadıkoğlu Akar “Tugay, soy ismi” dedi. Bunun üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan CHP'li üye sözlerini düzeltti ancak sözlerinin devamında bir gafa daha imza atarak hem belediye meclis üyelerinin hem de salondaki vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Grup Sözcüsü Doğangül'den Gemi Söküm sektörüne uyuşturucu iftirası

Aliağa Belediye Meclisi toplantısında birbiri ardına gaflarına devam eden CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül bu kez binlerce işçinin çalıştığı Gemi söküm sektörüne uyuşturucu iftirası attı. Aliağa'da binlerce ailenin istihdam edilerek geçimini sağladığı Gemi Sökümden “uyuşturucu trafiğinin duraklarından” olarak söz eden Doğangül bu iftirasıyla yine tepkileri çekti. Meclis toplantısını izleyen bir vatandaş CHP'li meclis üyesine yüksek sesle “Öyle bir iddia size yakışmıyor. Uyuşturucu trafiği yok.” diye sert tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meclis toplantısını sosyal medyadan canlı izleyen birçok Aliağalı da CHP'li meclis üyesinin sözlerini iftira olarak niteledi. Öte yandan Belediye Meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün her konuda sürekli konuşması, “Cemil Bayık” gafı ve gemi sökümlere yönelik uyuşturucu iftirasından meclisteki diğer CHP'li meclis üyelerinin de rahatsız olduğu gözlerden kaçmadı. Aliağa Belediye Meclisinde CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün kendi grubunu da rahatsız eden sözlerinin genel merkez tarafından da incelemeye alındığı kaydedildi.

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