FIFA'dan Galatasaray'a Younès Belhanda ödemesi!
FIFA, milli maçta sakatlanan Younès Belhanda için Galatasaray'a 436 bin Euro ödeme yapacak.21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Belhanda, 6 hafta forma giyemeyecek.
Cimbom, Belhanda'sız 3 maçta 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın son 8 dakikada oyuna girdiği Ankaragücü maçını da kazanmayı başardı.
Milli maçta sakatlananların ödemesini yapan FIFA, yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda'nın maaşının 436 bin Euro'sunu ise ödeyecek. (Sözcü)
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