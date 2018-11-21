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FIFA'dan Galatasaray'a Younès Belhanda ödemesi!

FIFA, milli maçta sakatlanan Younès Belhanda için Galatasaray'a 436 bin Euro ödeme yapacak.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
FIFA'dan Galatasaray'a Younès Belhanda ödemesi!

Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Belhanda, 6 hafta forma giyemeyecek.

Cimbom, Belhanda'sız 3 maçta 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın son 8 dakikada oyuna girdiği Ankaragücü maçını da kazanmayı başardı.

Milli maçta sakatlananların ödemesini yapan FIFA, yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda'nın maaşının 436 bin Euro'sunu ise ödeyecek. (Sözcü)

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
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