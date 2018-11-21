FIFA'dan Galatasaray'a Younès Belhanda ödemesi!

Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Belhanda, 6 hafta forma giyemeyecek.

Cimbom, Belhanda'sız 3 maçta 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın son 8 dakikada oyuna girdiği Ankaragücü maçını da kazanmayı başardı.

Milli maçta sakatlananların ödemesini yapan FIFA, yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda'nın maaşının 436 bin Euro'sunu ise ödeyecek. (Sözcü)