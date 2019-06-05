FIFA’da Gianni Infantino yeniden başkan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 69.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı. Gianni Infantino, 4 yıllığına FIFA Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Paris Expo Porte de Versailles’de kongrede Türkiye Futbol Federasyonu’nu TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti. Kongrede yapılan seçime tek aday olarak giren Gianni Infantino, 4 yıllığına FIFA Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kadir Kardaş ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, bir araya geldiği Gianni Infantino’yu tekrar başkan seçilmesi nedeniyle kutladı.

70. FIFA Olağan Kongresi gelecek yıl mayıs ayında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenecek.

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