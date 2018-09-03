FIFA, yılın en iyi futbolcusu adaylarını belirledi
FIFA yılın en iyi futbolcusu adaylarını belirledi. Messi'nin yer almadığı son üçe; Real Madrid'den Luka Modric, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Muhammed Salah kaldı.03 Eylül 2018 Pazartesi 22:48
FIFA, geleneksel En İyiler töreninde dağıtacağı ödüller için adayları açıkladı.
Erkeklerde Yılın En İyi Futbolcusu ödülü için Portekiz'den Cristiano Ronaldo, Mısır'dan Mohamed Salah ve Hırvatistan'dan Luka Modric aday gösterildi.
QUARESMA'NIN GOLÜ PUSKAS ÖDÜLÜ İÇİN ADAY GÖSTERİLDİ
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın 2018 Dünya Kupasında İran'a attığı gol de FIFA Puskas Yılın En iyi Golü ödülüne aday gösterdi.
MESSİ SON ÜÇE KALAMADI
2007 yılında finalist üçlü arasına giren Lionel Messi, o tarihten bu yana aralıksız olarak ya ödülü kazandı ya da finalistlerden biri oldu. İsmi son 10 arasına kalan Messi, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric'in gerisinde kaldı.
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