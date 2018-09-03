FIFA, yılın en iyi futbolcusu adaylarını belirledi

FIFA, geleneksel En İyiler töreninde dağıtacağı ödüller için adayları açıkladı.

Erkeklerde Yılın En İyi Futbolcusu ödülü için Portekiz'den Cristiano Ronaldo, Mısır'dan Mohamed Salah ve Hırvatistan'dan Luka Modric aday gösterildi.

QUARESMA'NIN GOLÜ PUSKAS ÖDÜLÜ İÇİN ADAY GÖSTERİLDİ

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın 2018 Dünya Kupasında İran'a attığı gol de FIFA Puskas Yılın En iyi Golü ödülüne aday gösterdi.

MESSİ SON ÜÇE KALAMADI

2007 yılında finalist üçlü arasına giren Lionel Messi, o tarihten bu yana aralıksız olarak ya ödülü kazandı ya da finalistlerden biri oldu. İsmi son 10 arasına kalan Messi, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric'in gerisinde kaldı.