  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor FIFA yarın satışa çıkarıyor! Dünya Kupası'na gitmek isteyenler dikkat
Spor

FIFA yarın satışa çıkarıyor! Dünya Kupası'na gitmek isteyenler dikkat

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
FIFA; ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası için ek bilet satışı yarın başlayacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde organize edilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak 104 maçın tümü için ek biletlerin satışı yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre biletler, yarın TSİ 19.00 itibarıyla doğrudan FIFA'nın resmi internet sitesi "fifa.com" üzerinden satışa sunulacak.

"İlk gelen alır" esasına göre tahsis edilecek biletler, satın alma işlemleri koltukların doluluk durumuna bağlı şekilde gerçekleştirilecek. Satın alınan tüm biletler, bilet sahibi futbolseverler için FIFA tarafından anında onaylanacak.

 

Satışa sunulacak bu bilet grubunun haricinde, final müsabakasının oynanacağı 19 Temmuz'a kadar (koltukların doluluk durumuna bağlı olarak) ek biletlerin genel satışları "fifa.com/tickets" adresinden devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası müsabakalarını stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar, güncel bilgilendirmeler için TFF'nin resmi iletişim kanallarını ve FIFA'nın resmi internet sitesini takip etmesi gerektiği hatırlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23