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Spor FIFA, İsrail'i futboldan 'men' edebilir! İşte ayrıntılar...
Spor

FIFA, İsrail'i futboldan 'men' edebilir! İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2024-05-17 16:10:00 -
FIFA, İsrail'i futboldan 'men' edebilir! İşte ayrıntılar...

PFA, İsrail'in futboldan men edilmesi yönünde bir talepte bulundu. Talep sonrası FIFA Başkanı Infantino, konuya ilişkin uygun olan kararları almak üzere Konseyin, 20 Temmuz'a kadar toplanacağını bildirdi.

PFA, İsrail'in futboldan men edilmesi yönünde bir talepte bulundu. Talep sonrası FIFA Başkanı Infantino, konuya ilişkin uygun olan kararları almak üzere Konseyin, 20 Temmuz'a kadar toplanacağını bildirdi.
Filistin Futbol Federasyonu (PFA), üyesi olduğu Asya Futbol Konfederasyonunun da desteğini alarak, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 74. FIFA Kongresi'nde İsrail'in futboldan men edilmesi talebinde bulundu.

PFA Başkanı Jibril Rajoub, kongrede yaptığı konuşmada, İsrail'in FIFA kurallarını çiğnediğini belirterek, bu ülkenin üyeliğinin "derhal" askıya alınmasını talep etti.

Kongrede oylama yapılması çağrılarını geri çeviren FIFA Başkanı Infantino, konunun karar organı olan FIFA Konseyi tarafından ele alınması gerektiğini kaydetti.

Infantino, kongrede yaptığı konuşmada, "FIFA, Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan üç talebi değerlendirmek, FIFA'nın statü ve düzenlemelerinin doğru şekilde uygulandığından emin olmak için hemen bağımsız bir hukuk uzmanını görevlendirecek. Durumun aciliyeti nedeniyle, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve uygun olan kararları almak üzere FIFA Konseyi, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü toplanacak" ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa futbolunun çatı kuruluşları FIFA ve UEFA, daha önce hükümetlerin eylemleri nedeniyle üye ülkelere yönelik harekete geçmiş, Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus takımlarını müsabakalardan men etmişti.
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