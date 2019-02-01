FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek - Zirveye, Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak



İSTANBUL (AA) - FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, zirve 13-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirveye, Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma günü saat 17.30'da zirvenin yapılacağı Shangri-La Bosphorus Hotel'de bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

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