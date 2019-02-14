



İSTANBUL (AA) - FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

Ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Fuat Guguloğlu ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve zirveye katılan üye ülkelerin temsilcileri yer aldı.

Tesisleri inceleyen ve Yıldırım Demirören ile bilgi alışverişinde bulunan Infantino, Riva'daki VAR Merkezi'ni gezdi. Başkan Demirören'den bilgi alan Gianni Infantino, VAR Merkezi'ni etkileyici ve örnek buldu.

Öte yandan ziyaret kapsamında futbol organizasyonu düzenlendi. FIFA, UEFA, Asya, Afrika, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleriyle maçlar yaptı. On beşer dakikalık müsabakaların ardından Gianni Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin gibi isimlerin forma giydiği mavi takım, birinci oldu. FIFA-TFF karmasına kupasını Yıldırım Demirören verdi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde ise Gianni Infantino'ya hediye takdim edildi. Infantino, ev sahipliği için Demirören'e teşekkür etti.