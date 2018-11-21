THY- Banjul
0553 313 94 23

FIFA Etik Kurulu üyesi gözaltına alındı!

FIFA Etik Kurulu üyesi Sundra Rajoo, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Malezya'da gözaltına alındı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:14
FIFA Etik Kurulu üyesi gözaltına alındı!

FIFA Etik Kurulu üyesi Sundra Rajoo, Malezya'da gözaltına alındı. Rajoo'nun avukatı Cheow Wee, müvekkili Rajoo'nun bir FIFA toplantısı için bulunduğu İsviçre'den döndükten sonra Malezya Yolsuzluğa Karşı Mücadele Komisyonu tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Yolsuzluk soruşturması devam ediyor

Cheow Wee, Rajoo'nun bir gece gözaltında tutulduktan sonra diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığını belirtti. Hakkındaki yolsuzluk soruşturması devam eden Rajoo, Asya Uluslararası Merkezi Hakem Kurulundaki görevinden istifa etti. Sundra Rajoo, geçen yıl FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonunda başkan vekilliği görevine getirilmişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:14
  1. Malezya
  2. İsviçre
  3. Cheow Wee
  4. Rajoo
  5. FIFA Etik Kurulu üyesi Sundra Rajoo
  6. Malezya Yolsuzluğa Karşı Mücadele Komisyonu
  7. Asya Uluslararası Merkezi Hakem Kurulu
  8. FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son rakamlar
    1. Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son..
    2. Kan şekeri nasıl dengede tutulur?
    3. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    4. "Son derece önemli ve verimli bir..
    5. Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya..
    6. Soğan tozu nasıl yapılır?
    7. Nijerya'da Boko Haram saldırları
    8. MHP belediye başkan adayları belli..
    9. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    10. Antibakteriyel lafına kanmayın!
    11. Kadını aileden uzaklaştıran..
    12. Avusturya’daki "Antisemitizm ve..
    13. Ukrayna, İsrail ile "serbest ticaret"e..
    14. "Şehit olmak için yola çıktım gazi..
    15. Hac'da bile telefonlar elden düşmüyor
    16. En ölümcül hastalıklar
    17. İranlı yetkiliden çarpıcı açıklama:..
    18. Piti kebabı nasıl yapılır?
    19. Sineklere karşı olan kimyasallar size..
    20. Kısırlık hızla artıyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!