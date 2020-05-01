  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin etrafını, aşırı yağış ve doludan zarar görmemesi için hurdacılardan aldığı pet şişelerle koruyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:01:01 -
Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin etrafını, aşırı yağış ve doludan zarar görmemesi için hurdacılardan aldığı pet şişelerle koruyor.


Üzümlüde çiftçilik yapan Ahmet Pekgöz, tarlasına ektiği sebze fidelerini hurdacılardan aldığı yaklaşık 250 adet 5 litrelik plastik şişelerle koruyor. Çiftçi Pekgöz, her sene kendi ihtiyaçları kadar sebze yetiştirdiklerini söyledi. Pekgöz, "Her sene sağanak ve dolu yağıyor. Bundan dolayı ektiğimiz fideler zarar görüyordu. Önceki seneden beri aklımda böyle bir fikir vardı uyguluyorum. Yağmur, dolu yağdığında fidelerime herhangi bir zarar gelmiyor. Fideleri aşırı yağışlardan, doludan ve soğuklardan korumanın en basit yöntemi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı