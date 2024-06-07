Fidan’ın Doğu Türkistan çıkarması yankı buldu

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye Yüzyılı’nda etkin bir güç olan ülkemiz bakanlar düzeyinde uluslararası çalışmalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin’e 3 günlük bir ziyaret düzenledi. Fidan’ın Çin’deki temaslarında ekonomik ilişkiler, küresel meseleler ve Uygur Türklerinin durumu öne çıkan meseleler olurken, İsrail’in soykırım uyguladığı Filistin de görüşüldü. Fidan, iki devletin ortak tavrını takdir ederek, Çin’in Filistin’de çözüm noktasında geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunmasını talep etti.

İlişkilerimize katkı sağlayacak

Çin’li mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinde konuşan Fidan, şunları söyledi: “Türkiye ile Çin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacaktır. Kaşgar ve Urumçi Çin’in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim Türk İslam şehri. Bu şehirler Çin’le Türk dünyası ve İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir. Toplumların ve halkların birlikteliği güçlü devletlerin en büyük zenginliğidir. Bu coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliğine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.”

Uygurlar gözlem heyeti bekliyor

Bakan Fidan’ın gezisini gazetemize değerlendiren Dr. Abdulhalik Kara ise, şunları söyledi: “Bu ziyaret Türkiye’nin ata toprağı Doğu Türkistan ve kardeşleri olan Uygur Türklerine karşı hassasiyetini ifade eder. Fidan Çin’in toprak bütünlüğünü destekleyeceğini vurgulamakla birlikte Kaşgar ve Urumçi’nin birer Türk ve İslam şehri olduğunu da dile getirdi. Çin’in soykırım politikaları ve bunu örtbas etmesi olmasaydı Fidan’ın bu ziyareti Uygur Türklerini çok sevindirmiş olurdu. Fakat ortada Çin’in gizlemeye çalıştığı bir soykırım gerçeği var. Çin, bu ziyareti kendi siyaset ve söylemlerinin doğruluğunu ileri sürmek için bir araç olarak kullanabilir. Uygurlar aslında Doğu Türkistan’a ziyaret değil, gözlem heyeti bekliyorlar. Yaşanan soykırımı dillendirecek ve kınayacak cesurları...”

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