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Aktüel

FIBA'nın Afrikalı ilk başkanı Senegalli Abdoulaye Moreau yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-28 20:23:03 -
FIBA'nın Afrikalı ilk başkanı Senegalli Abdoulaye Moreau yaşamını yitirdi

DAKAR (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) ilk Afrikalı başkanı olan Senegalli Abdoulaye Seye Moreau, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Eski basketbol oyuncusu, 1998-2002 yılları arasında FIBA'nın ilk Afrikalı başkanı olan Moreau, başkent Dakar'da yaşamını yitirdi.

Moreau, 1955-1965 yılları arasında aktif basketbol oynamış, sonrasında uluslararası hakemlik, Senegal Basketbol Federasyonu'nun başkanlığı, FIBA başkanlığı görevlerini üstlenmişti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Moreau'nun ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesine, basketbol dünyasına ve Senegal halkına başsağlığı diledi.

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