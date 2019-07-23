FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Organizasyonda Çukurova Basketbol A Grubu'nda, Fenerbahçe ise B Grubu'nda mücadele edecek- BOTAŞ, gruplara kalabilmek için eleme maçı oynayacak



İSTANBUL (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 normal sezon grup ve eleme maçlarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri açıklandı. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonda Çukurova Basketbol A Grubu'nda, Fenerbahçe ise B Grubu'nda yer alacak. Çukurova Basketbol, A Grubu'nda Mithra Castors Braine (Belçika), ZVVZ USK Prag (Çekya), Tango Bourges Basket (Fransa), Nadezhda Orenburg (Rusya), TTT Riga (Letonya), UMMC Ekaterinburg (Rusya) ekipleriyle mücadele edecek. Fenerbahçe ise B Grubu'nda Lyon Asvel Feminin (Fransa), Sopron Basket (Macaristan), Famila Basket Schio (İtalya), Spar Citylift Girona (İspanya), Dinamo Kursk (Rusya) ile karşılaşacak.

BOTAŞ, gruplara kalmak için 25 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde eleme turu oynayacak. Adana ekibi, Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile iki maç yapacak. BOTAŞ, rakibini elediği takdirde B Grubu'nda yer alacak. Umana Reyer Venezia (İtalya)-Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) maçının galibi A Grubu'nda, BLMA (Fransa)-Olympiakos SFP (Yunanistan) kazananı ise B Grubu'na dahil olacak. Mağlup takımlar ise Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup mücadelesi yapacak. Avrupa Ligi'nde normal sezon 16 Ekim'de başlayacak.





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