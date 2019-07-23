0553 313 94 23

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

- Organizasyonda Çukurova Basketbol A Grubu'nda, Fenerbahçe ise B Grubu'nda mücadele edecek- BOTAŞ, gruplara kalabilmek için eleme maçı oynayacak

23 Temmuz 2019 Salı 15:25
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 normal sezon grup ve eleme maçlarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonda Çukurova Basketbol A Grubu'nda, Fenerbahçe ise B Grubu'nda yer alacak.

Çukurova Basketbol, A Grubu'nda Mithra Castors Braine (Belçika), ZVVZ USK Prag (Çekya), Tango Bourges Basket (Fransa), Nadezhda Orenburg (Rusya), TTT Riga (Letonya), UMMC Ekaterinburg (Rusya) ekipleriyle mücadele edecek.

Fenerbahçe ise B Grubu'nda Lyon Asvel Feminin (Fransa), Sopron Basket (Macaristan), Famila Basket Schio (İtalya), Spar Citylift Girona (İspanya), Dinamo Kursk (Rusya) ile karşılaşacak.

BOTAŞ, gruplara kalmak için 25 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde eleme turu oynayacak. Adana ekibi, Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile iki maç yapacak. BOTAŞ, rakibini elediği takdirde B Grubu'nda yer alacak.

Umana Reyer Venezia (İtalya)-Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) maçının galibi A Grubu'nda, BLMA (Fransa)-Olympiakos SFP (Yunanistan) kazananı ise B Grubu'na dahil olacak.

Mağlup takımlar ise Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup mücadelesi yapacak.

Avrupa Ligi'nde normal sezon 16 Ekim'de başlayacak.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:25
  1. Basketbol
  2. BOTAŞ
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çınar’ın Basın Bayramı mesajı
    1. Çınar’ın Basın Bayramı mesajı
    2. Başkan Pekyatırmacı Gazeteciler ve..
    3. Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa..
    4. Yeşilyurt’ta ulaşım ağı güçleniyor
    5. Gaziantep’te spor tesisi atağı
    6. Rusya'dan çok sert tepki! Bizden silah..
    7. OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna..
    8. Kilis’te 6 ayda 65 bin kişi kitap okudu
    9. Rusya'da çocuk kampında facia! 4 çocuk..
    10. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi..
    11. Elektrik çarpması sonucu yaralanan..
    12. Gazeteciler Derneğinden 24 Temmuz..
    13. Uzmandan önemli açıklama! ‘Stressiz..
    14. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın..
    15. Suriyelilerin kayıtlı illere geri..
    16. İspanya'da sol azınlık hükümeti ilk..
    17. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    18. Alacak meselesi yüzünden 25 yaşındaki..
    19. "Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına..
    20. Şuhut’ta çiçekler açıyor
    21. "Bana çay ver" deyince silahını..
    22. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    23. Boş sulama havuzuna düşen adam..
    24. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    25. Büyükşehirden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    26. Kulak sağlığı için havuz ve denizde..
    27. Erzurum'da korkunç yangın! 8 saat..
    28. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    29. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
    30. "Şirketlerin alacaklarına karşılık..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi