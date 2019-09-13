FIBA Dünya Kupası’nda ilk finalist Avustralya’yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu.
FIBA Dünya Kupası’nda ilk finalist Avustralya’yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu.
13 Eylül 2019 Cuma 13:37
FIBA Dünya Kupası’nda ilk finalist Avustralya’yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu.
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