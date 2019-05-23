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FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Türkiye’ye geliyor

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın başlamasına 100 gün kala, Çin’in başkenti Pekin’de küresel Kupa Turu’nu (Trophy Tour) başlattı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:11
FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Türkiye’ye geliyor

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın başlamasına 100 gün kala, Çin’in başkenti Pekin’de küresel Kupa Turu’nu (Trophy Tour) başlattı. Programa göre yolcuğuna bugün Çin’den başlayan kupa, 25 Haziran’da Türkiye’de İstanbul’a gelecek.


Basketbolun mucidi Dr. James Naismith’in anısına FIBA Basketbol Dünya Kupası Naismith Kupası adı verilen kupa, tüm kıtalarda 24 ülkeye uğrayarak, ilk kez dünya genelinde bir yolculuğa çıkacak.


Pekin’de gerçekleştirilen Kupa Turu törenine FIBA ve Yerel Organizasyon Komitesi’nin yanı sıra, şehrin temsilcileri ve FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası küresel elçilerinden olan Yao Ming de katıldı.


Basketbolun en büyük ödülü olan Dünya Kupası gittiği şehirlerde sergilenirken, basketbolseverler de bu kupa ile fotoğraf çekme şansına sahip olacaklar.


Kupa Turu ile, 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin’in 8 kentinde ilk defa 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası etkinliği üzerindeki farkındalığın artırılması planlanıyor.


FIBA 2019 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan Türkiye; E Grubu’nda, Amerika, Çekya ve Japonya ileŞangay’da mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:11
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