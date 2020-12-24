Fiat Yol Arkadaşım Connect, Opet'te de kazandırıyor

İSTANBUL (AA) – Tofaş’ta geliştirilen ve Fiat Egea, Doblo, Fiorino ve Ducato modellerinde sunulan bağlanabilir araç teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect, artık Opet'ten yapılacak akaryakıt alımlarında da kazandırıyor.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcıları, yakıt seviyeleri çeyrek deponun altına düştüğünde uygulama üzerinden en yakın Opet istasyonuna yönlendiriliyor. Kullanıcılar, şubat sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Opet istasyonlarında toplamda 250 TL ve katlarında akaryakıt alımı yaptıklarında yüzde 4 yakıt puan kazanıyor.

Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcıları, uygulamaya kayıtlı araçlarının plaka bilgileri ile yakıt puan faydasından yararlanabiliyor.



Fiat Yol Arkadaşım Connect üyelerinin kazanacakları yakıt puanları, takip eden ayın ilk 10 gününe kadar kullanıcıların cep telefonlarına yükleniyor. Yüklenen yakıt puanları; Opet istasyonlarında benzin veya motorin alışverişlerinde kullanabiliyor. Kullanıcıların, yakıt puanlarını Opet istasyonlarında değerlendirebilmek için ödeme sırasında cep telefonlarına gelen puan harcama şifrelerini istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri yeterli.

Açıklamaya göre, bağlanabilir araç teknolojisiyle aracı ve sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect müşteri deneyimini farklı ve ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

Kullanıcılar; Araç Lokasyonu, Lastik Durumu, Uzaktan Kapı Açma Kapama, Bagaj açma, Kaza Anında Ambulans ve Yol Yardım Hizmeti, Çekilme Uyarısı, Kaza Kara Nokta Bildirimi, Hız ve Mesafe Limiti, Araç Arıza Araması, Yakıt ve Akü Durum Bilgisi gibi fonksiyonlar sunuyor. Ayrıca kasko poliçelerinde "Akıllı Fiyatlandırma" dönemini başlatan Connect Kasko gibi uygulamalar da sunuluyor.