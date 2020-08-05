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Ekonomi

Fiat, temmuz ayında otomobil pazarının lideri oldu

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç: - "Lider olarak tamamladığımız ilk 6 ayın ardından temmuz ayında da hem otomobil hem toplam pazar liderliğine ulaştık" - "Yılın ilk 7 ayı toplamında binek ve hafif ticari araçta 56 bin 507 adet satış gerçekleştirerek pazarın yüzde 16,5'ini oluşturduk"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:42:26 -
Fiat, temmuz ayında otomobil pazarının lideri oldu

İSTANBUL (AA) - Fiat, temmuz ayında hem otomobil pazarının hem de toplam pazarın lideri oldu.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat, temmuzda 16 bin 950 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek tek başına Türkiye otomotiv pazarının yüzde 19,4'ünü oluşturdu.

Bu dönemde 12 bin 263 adet binek otomobil satışı yapan Fiat'ın hafif ticari araçlar satış adedi ise 4 bin 687 adet olarak gerçekleşti. Fiat'ın satış başarısında, yerli üretim modelleri Egea, Doblo ve Fiorino'nun yüksek performansları önemli etken oldu. Markanın satışlarındaki yerli üretim payı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, geçmiş yıllardan ertelenen talepler ve salgın sonrası bireysel otomobil sahibi olma arzusu nedeniyle otomotiv pazarının hareketlenmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarı, temmuz ayında 87 bin 401 adet ile rekor satış hacmine ulaştı. Lider olarak tamamladığımız ilk 6 ayın ardından temmuz ayında da hem otomobil hem toplam pazar liderliğine ulaştık. Yılın ilk 7 ayı toplamında ise binek ve hafif ticari araçta 56 bin 507 adet satış gerçekleştirerek pazarın yüzde 16,5'ini oluşturduk. Satışlarımızdaki yüksek yerlilik oranı ise duyduğumuz gururu artırdı. Müşterilerimize bizi tercih ettikleri ve tüm bayilerimize de bu zorlu dönemde hizmet vermeyi kesintisiz sürdürdükleri için teşekkür ederiz."

Öte yandan, 3 gövde seçeneği ve farklı tercihlere yönelik versiyonları bulunan Egea, temmuzda 12 bin 143, ilk 7 ayda ise 36 bin 922 adet satışa ve Türkiye otomobil pazarında tek başına yüzde 13,5'luk pazar payına ulaştı.

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