Fiat Professional’dan Nisan ayına özel ticari araç kampanyası!

FIAT Professional, mart ayında sunduğu avantajlı finansman kampanyalarını nisan ayında da sürdürüyor. Nisan ayı sonuna dek geçerli olacak satış kampanyasında; model bazlı 1 milyon TL’ye varan 0 faizli kredi kampanyaları ve showroomlara özel avantajlar dikkat çekiyor.

FIAT Professional, nisan ayına özel sıfır faizli kredi seçenekleri ile ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Markanın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile 5+1 yolcu kapasitesine sahip “iş için güçlü, yaşam için konforlu” Scudo Combi/Combimix modelleri, 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor. 8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip yerli üretim Ulysse modeli ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yine 0 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor. Şubat ayı sonunda lanse edilen ve ailenin son yerli üyesi Scudo Kamyonet modeline ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli faiz ve lansmana özel 100.000 TL ek indirim ile sahip olunabiliyor.

Yüksek performansı, verimliliği ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van ve geniş iç hacmi ile 16+1 kişilik Ducato Minibüs modelleri de kampanya kapsamında 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi imkânları ile satın alınabiliyor. Tek ve çift kabin gibi gövde seçeneklerine ek olarak farklı kasa boyutlarıyla Ducato Kamyonet modellerinde, 4200XL versiyonunda 900 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi, diğer versiyonlarda ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından en üst seviyeyi sunan ve müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanan Doblo Combi’de, nisan ayına özel olarak 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Doblo Cargo modelinde ise 750 bin TL’ye 6 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı sunuluyor.

FIAT Professional nisan satış kampanyası kapsamında kredi imkânları veya peşin alım indirimlerinin yanı sıra müşterilerin yeni alacakları ticari araçlarda sunduğu ek %5 takas desteği kampanyası Nisan ayında da devam etmektedir.