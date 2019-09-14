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FIA Başkanı Jean Todt Marmaris’te

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, Dünya Ralli Şampiyonası 11.

14 Eylül 2019 Cumartesi 19:41
FIA Başkanı Jean Todt Marmaris’te

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, Dünya Ralli Şampiyonası 11. Yarışı Türkiye Rallisi’nin Marmaris Asparan’da yer alan servis parkını ziyaret etti.


Servis alanı girişince WRC pilotlarıyla sohbet eden, Medya merkezinde uluslararası medya mensuplarının fikirlerini alan ve WRC takım yöneticileriyle tek tek toplantı yapan Jean Todt’a, bu ziyaretinde FIA Kadınlar Komisyonu Başkanı Michle Mouton, FIA Ralli Direktörü Yves Matton, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile VIP konuklar eşlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:41
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