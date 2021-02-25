Fezleke nedir? Fezleke nasıl yazılır?

Genellikle siyasetle ilgili haberlerin izlerken karşımıza çıkan fezleke, herhangi bir kararın ya da problemin kısa ve sade şekilde anlatılmasıdır. Fezleke daha çok hukuk dilinde kullanılan bir kavramdır. İdari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara da fezleke denir. İşte fezlekeyle ilgili merak ettiğiniz haberin detayları…

Fezleke nasıl yazılır?

Fezleke yazılırken ortada bir suç varsa, mutlaka suç unsuru, suçun yeri, tarih ve saati ve suçun delili eksiksiz bir şekilde, en yalın, kafalarda soru işareti bırakmayacak ve kapsamlı bir şekilde anlatılır. Şüphelinin kişisel bilgileri, aile bilgileri, ikamet adresi eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınır. Olay özet bir şekilde, karşı tarafın aklında canlanacak şekilde yazılır. Hakkında fezleke düzenlenen bir kişi için soruşturulması gereken ve cezalandırılması gereken bir durum oluşuyorsa söz konusu kişi veya kişiler yargı önüne çıkarılarak cezalandırılır.