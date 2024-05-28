Fetullah Gülen öldü mü? O iddianın arkasından bakın hangi alçaklık çıktı

Son günlerde sosyal medyada yayılan söylentiler Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia etti. Gülen'in yeğeni olduğu söylenen bir kişinin yaptığı paylaşımlar kısa süre sonra silindi. Bu tür söylentilerin daha önce de yaşandığını ve sonrasında Gülen'in sağlıklı olduğuna dair fotoğrafların paylaşıldığını ifade eden Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bunun "tüm dünyada tarikat örgütlenmelerinin liderlerini kültleştirmek için başvurduğu bir taktik" olduğunu belirtti. İşte Altınok'un o yazısı:

"Geçen gün yine FETÖ'nun lideri FETO'nun öldürüldüğüne dair söylentiler sosyal medyada yayıldı.

İhbarı yapan Fetullah'ın yeğeni olduğu söylenen bir kişiydi. Daha sonra bu kişi ilgili tiwitini sildi.

Bu çete zaman zaman böyle söylentiler yayıp daha sonra Fetullah'ın son fotoğraflarını paylaşarak propaganda yapıyor. FETÖ'yü ölüp ölüp diriltiyor.

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Tüm dünyada tarikat örgütlenmelerinin liderlerini kültleştirmek için başvurduğu bir taktik."