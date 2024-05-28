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Medya "Fetullah Gülen öldü" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! O söylenti bakın niçinmiş! "CIA" detayı dikkat çekti
Medya

"Fetullah Gülen öldü" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! O söylenti bakın niçinmiş! "CIA" detayı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-05-28 14:40:00 -
"Fetullah Gülen öldü" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! O söylenti bakın niçinmiş! "CIA" detayı dikkat çekti

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinden kaçırıldığı iddiaları gündemi sarsarken, örgüt içi iktidar mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Yeğen Ebuseleme Gülen, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla amcasının durumunu tüm dünyaya duyurdu. FETÖ içindeki güç çatışmaları, Gülen'in sağlık durumu ve liderliği etrafında yoğun spekülasyonlar artarken, Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "FETÖ'nün Gülen'in hastalığıyla ilgili yaydığı söylenti ve paylaştığı görüntüler, sahneden çekilme hazırlıklarının bir parçası" dedi. Tayiz, dikkat çeken yazısında, söz konusu hazırlığa dair şunları kaydetti:

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinden kaçırıldığı iddiaları gündemi sarsarken, örgüt içi iktidar mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Yeğen Ebuseleme Gülen, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla amcasının durumunu tüm dünyaya duyurdu. FETÖ içindeki güç çatışmaları, Gülen'in sağlık durumu ve liderliği etrafında yoğun spekülasyonlar artarken, Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "FETÖ'nün Gülen'in hastalığıyla ilgili yaydığı söylenti ve paylaştığı görüntüler, sahneden çekilme hazırlıklarının bir parçası" dedi. Tayiz, dikkat çeken yazısında, söz konusu hazırlığa dair şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar birkaç gündür gündemde.

Gülen'in FETÖ'nün önde gelen yöneticileri tarafından Pensilvanya'daki çiftliğinden kaçırıldığını iddia eden yeğen Ebuseleme "ölmeye hakkın yok, bizi böyle terörist bırakıp gitme, çık her şeyi açıkla" diyerek Gülen'e çağrıda bulunuyor.

Pensilvanya'da gerçek durum ne, bilinmiyor. "Öldü diyenler" var, akli melekelerini kaybettiği için kaçırıldığını savunanlar var. Daha ölmeden miras kavgasına tutuşan FETÖ'cüler de var.
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Öldü mü, yeni bir senaryo mu sahneye konuluyor, açıklığa kavuşmuş değil.

Fakat FETÖ denince akla şüphesiz CIA geliyor. Örgüt ile ilgili yeni bir durum olduğu açık.

CIA için Fetullah Gülen'in beyin ölümü başarısız 15 Temmuz darbesi akşamı gerçekleşmişti zaten. Erdoğan'la tutuştuğu kavgayı kaybettiği gün Gülen ölmüştü. CIA, geride kalan FETÖ alt yapısını nasıl kullanabileceğini değerlendirip duruyordu. O zamana kadar da FETÖ piramidini bozmaya pek yanaşmadılar. Gülen'in uygun bir zaman ve zeminde sahneden alınması bekleniyordu sadece. FETÖ'nün Gülen'in hastalığıyla ilgili yaydığı söylenti ve paylaştığı görüntüler, sahneden çekilme hazırlıklarının bir parçası. Yalnız, Gülen'in sahneyi terk etmesi zaten kaçınılmazdı, önemli olan burada FETÖ'nün hangi senaryo ve kostümle, nerede, nasıl, yine oyuna sürüleceği? Gülen sahneden çekilse de FETÖ hep oyunda olacak. CIA, yarım asırdan fazla bir çalışmanın ürünü olan bu alt yapıyı (FETÖ) kolay kolay bırakmaz. Türkiye'yi bırakmayacaklarına göre renk değiştirerek, makyajlayarak, yeni formatlar atarak kullanmaya devam edecekler."

 

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