FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 15 kişi gözaltında
14 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.21 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13'ü muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilmiş asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
YORUM YAZ