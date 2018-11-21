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FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 15 kişi gözaltında

14 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 15 kişi gözaltında

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13'ü muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilmiş asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
  1. Şırnak
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Kars
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Erzurum
  9. Edirne
  10. Diyarbakır
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Amasya
  14. ankesörlü telefon
  15. FETÖ/PDY
  16. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  17. Samsun
  18. gözaltı

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