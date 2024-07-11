FETÖ’ye diyet ödüyorlar! Beşikçioğlu’nun 15 Temmuz hazımsızlığı

Sebahattin Ayan İstanbul

Seçim öncesi sözde kent uzlaşısı adı altında terör örgütlerinin uzantılarıyla kirli ittifak kuran CHP’liler diyet ödemeye devam ediyor.

Daha önce 251 vatandaşımızın şehit edildiği Fetullahçı Terör Örgütü’nün kanlı ihanet darbesini tiyatro diye yaftalayan CHP’liler şimdi sözde tasarruf tedbirleri gerekçeleri ve diğer uyduruk bahanelerle 15 Temmuz Darbe’sini unutturma telaşına düştü.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Şeniz Doğan, FETÖ darbesine karşı şehitlere ithafen yapılan anıtı ve şehitler yolunu ortadan kaldırmak istemesi gündemdeki yerini korurken bir skandal karar da CHP’li Etismesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’ndan geldi.

Borçsuz aldığı belediyeyi iflasın eşiğine getirdi

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den CHP’ye geçen Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, 15 Temmuz’un yıl dönümünde anma etkinliği düzenlememe kararı aldı. Yerel seçimlerde borçsuz bir şekilde devraldığı belediyeyi, düzenlediği konserlerle aylar içerisinde iflasın eşiğine getiren ve Meclis’ten 1 milyar lira gibi devasa bir borçlanma yetkisi isteyen Beşikçioğlu’nun hain darbe girişimini unutturmaya çalışması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği Başkanı ve eski AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Ülkemizde vesayet demek CHP demektir. Bu ülkede hemen yapılan her müdahalenin, her darbe girişiminin yanında, arkasında, önünde, altında, üstünde, bir yerinde mutlaka CHP vardır” dedi.

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15 Temmuz’da da CHP var

15 temmuz darbe girişiminin, milletimizi topyekun olarak yok etme planı olduğuna dikkati çeken Aydemir, şunları söyledi: “15 Temmuz’un bir yerlerinde de CHP var. Sözüm ona sanki darbeye karşı gibi bir görüntü verdiler ama hemen sonrasında çark ettiler. Bu belediyelerin almış olduğu kararlar da bunun yansımalarıdır. Oysa şunun altını çizmek lazım. 15 Temmuz bütün bir vatana yönelmeydi ve vatanımızı, milletimizi topyekûn bir torbaya koyup yani müstevlilerin eline müstehliklerin eline bu vatana düşmanlık besleyen, dışarıdaki, içerideki güçlerin eline teslim etme girişimiydi. Öyleyse biz 15 Temmuz’u dünya durdukça unutturmamalıyız hep hatırda tutmalıyız. Yani sadece 15 Temmuz’larda da değil, onu da söyleyeyim. Her vesile dile getirmek lazım. Yayıncılarımızın, siyasetçilerin, bütün insanlarımızın dile getirmesi lazım. Çünkü unutursak ya da uyursak kaybederiz. Zaten böyle bir hali bekliyor dışarıdakiler. 15 Temmuz’u asla hiçbir siyasetçinin unutma lüksü olamaz. Ama maalesef CHP, şimdiden unutturma gayretine başladı. Zaten seçimlerde de DEM’le gizli açık ittifak ediyor. DEM dediğiniz kim? Bu ülkeyi bölmeye çalışan bölücülerin siyasi hamisi. CHP, FETÖ iblisleriyle de ittifak ediyor. Bunlar da çok aşikâr. Dolayısıyla milletimizin uyanık olması lazım. Bunlar Denizli’de yaşanan, Etimesgut’ta yaşanan sıradan bir uç sadece. Aslında o kadar çok bunun açığa çıkmış hali var ki sözlerine bakın, eylemlerine bakın. Şunun da altını çizeyim. Bizimkilerden de bu konuda yeterli ses çıkmıyor.”