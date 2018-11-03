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FETÖ'ye 4 ilde operasyon!

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 14:07
FETÖ'ye 4 ilde operasyon!

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında Manisa, İzmir, Van ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün Manisa'daki öğrenci yapılanmasında görev aldıkları öne sürülen D.E, A.E, M.Ç. ve F.Ş. ile TSK'dan ihraç edilen ve Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emri bulunan eski binbaşı F.Ö. yakalandı.

Zanlılardan M.Ç ve F.Ş'nin "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Şüphelilerden D.E, A.E, M.Ç. ve F.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 14:07
  1. Van
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Gaziantep
  5. Ankara
  6. fetö
  7. operasyon

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