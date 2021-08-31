FETÖ’nün zihniyeti değişmedi

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Yıllarca sınavlarda çaldıkları sorularla başarılı olup Türkiye’nin kritik noktalarında görev yapan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasıyla korkudan başka ülkeler kaçan FETÖ’cülerin çocukları da gittikleri ülkelerdeki gençlerin hakkına girmeye başladı.

FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her tarafında KHK’lı ailelerin çocukları anne ve babalarının adlarını bile duymadıkları süper okullarda okumaya başladılar. Bugün o çocuklardan ikisinin güzel haberini aldım sevincim tavan yaptı" ifadelerini kullandı.