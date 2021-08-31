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Aktüel FETÖ’nün zihniyeti değişmedi
Aktüel

FETÖ’nün zihniyeti değişmedi

Soruları çalıp Türkiye’de milyonlarca öğrencinin hakkına giren FETÖ’cülerin çocukları da aynı yolda devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:50:00 -
FETÖ’nün zihniyeti değişmedi

 yeniakit  Ankara 

Yıllarca sınavlarda çaldıkları sorularla başarılı olup Türkiye’nin kritik noktalarında görev yapan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasıyla korkudan başka ülkeler kaçan FETÖ’cülerin çocukları da gittikleri ülkelerdeki gençlerin hakkına girmeye başladı.

FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her tarafında KHK’lı ailelerin çocukları anne ve babalarının adlarını bile duymadıkları süper okullarda okumaya başladılar. Bugün o çocuklardan ikisinin güzel haberini aldım sevincim tavan yaptı" ifadelerini kullandı.

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