FETÖ’nün TSK’daki en ‘dokunulmaz’ imamı Kâmil Haluk Yavuz’a ‘dokunuldu’ 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ’cü olduğuna ilişkin hakkında sayısız ihbar ve şikayet bulunmasına rağmen, uzun yıllar adeta görünmez bir dokunulmazlık zırhı altında korunan eski Hakim Kıdemli Albay Kâmil Haluk Yavuz’a Türk yargısı ‘dokundu’.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yavuz hakkında hüküm verildiği ve geçtiğimiz Mart ayında, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı. Ceza, 7 yıl 6 aydan indirildi.

Yavuz hakkında yaklaşık 10 yıl boyunca FETÖ’yle ilişkili bir kripto olduğu yönünde birçok iddia, şikayet ve ihbar bulunmasına rağmen 2022’ye dek orduda kalmaya devam etti. FETÖ çatı iddianamesinde bile adı geçmesine rağmen, nasıl olduysa TSK’da çalışmaya devam etti. TSK içinde FETÖ’yle ilgili incelemeler ve soruşturmalar yürüten bir hakim albayın ısrarlı takibi ve kararlı tutumundan paçasını kurtaramayan Albay Yavuz hakkında sonunda 2022’de dava açıldı. Yavuz, davanın açılmasıyla birlikte 2022’de emeklilik dilekçesi verip TSK’dan ayrıldı. En son, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri olarak görev yapıyordu.

Çok iyi gizlenmişti

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hakim Albay Kâmil Haluk Yavuz hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlatılmış, ancak yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. O kadar iyi ‘korunmuş ve gizlenmişti ki’ ne bylock, ne de ankesörlü telefon kaydı vardı. Fakat FETÖ’cü olduğuna ve birçok kumpasın arkasında bulunduğuna ilişkin şikayetler, ihbarlar ve tanık ifadeleri o kadar arttı ki, sonunda savcılık harekete geçti ve hakkında dava açıldı. İddialar arasında, terhis olan bazı askerleri TSK aleyhinde konuşmaya zorlaması bile bulunuyordu; bunlar iddia olmaktan çıkmıştı. Zira o dönem FETÖ tetikçiliğini yapan Taraf gazetesi bu röportajları yayınlamıştı.

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Baransu üzerinden talimat!

Tetikçi Taraf gazetesinde çoğunlukla Mehmet Baransu tarafından yazılmış gibi görünen haber ve yazıların, Albay Yavuz’un talimatıyla ve bir binbaşı aracılığıyla yazılıp Baransu’ya gönderildiği ortaya çıktı. Ele geçirilen mail kayıtlarında Yavuz’dan “baba” diye bahsedilmesi, onun FETÖ içinde mahrem bir önetici konumunda olduğu yönünde iddialara neden oldu. “TSKKulis, Karanettv” gibi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımın arkasında da Albay Yavuz’un bulunduğu, ordu içindeki FETÖ’cü subaylara Mehmet Baransu üzerinden talimatlar verdiği TSK içinde yapılan bir soruşturma çerçevesinde iddia edilmişti. Hatta annesinin Fetullah Gülen’in akrabası olduğunu bizzat Yavuz’un kendisinin söylediği iddiası da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan Albay Yavuz’un HTS kayıtlarından 2014 ila 2018 arasında çok sayıda FETÖ’cü ile iletişim kurduğuna ilişkin kanıtlar sunulmuş, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza istemiyle 2022’de yargılanmaya başlamıştı.

Prof. Hakan Yavuz’un kardeşi

Kâmil Haluk Yavuz, uzun yıllardır ABD’de yaşayan siyaset bilimci Prof. Hakan Yavuz’un kardeşi. FETÖ’ye yakın olduğu bilinen Prof. Yavuz, başta Fetullah Gülen olmak üzere Nurculuk, Said Nursi ve siyasal İslam üzerinde çalışmalarıyla biliniyor. Özellikle FETÖ’yü bir ‘düşünce hareketi’ olarak lanse edip, ABD kamuoyunda sempatik göstermeye çalıştığı kitapları, makaleleri ve konferanslarıyla biliniyor. AK Parti’de milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan Edibe Sözen’le de bir dönem evliydi. ABD’de FETÖ’yü savunan işlere imza atmasının yanı sıra, Zaman gazetesinde uzun süre yazılar da yazdı.