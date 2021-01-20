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Yerel FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon!
Yerel

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:35:00 -
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının sözde sivil mahrem imamlarından oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde sivil mahrem imamlarından oldukları gerekçesiyle öğretmen ve müdür yardımcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Gaziantep’te 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9’unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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