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FETÖ'nün sözde 'Suruç İmamı'nın cezası belli oldu

Şanlıurfa'da FETÖ'ye yönelik görülen davada örgütün sözde imamı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

02 Ekim 2018 Salı 14:59
FETÖ'nün sözde 'Suruç İmamı'nın cezası belli oldu

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "Suruç imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bedrettin Çiçek ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcıcı mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY'nin sözde "Suruç imamı" olarak faaliyet gösterdiğini, örgütün kriptolu haberleşme programını Bylock'u "Bedrettin6" kullanıcı adıyla 1,5 yıl şifresiz kullandığını ve 533 kez programa giriş yaptığını belirterek, iş hayatının tamamında örgütle bağlantılı şirketlerde çalışan sanığın, kapatılan Bank Asya'ya örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırdığını, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığını söyledi.

Savcı, sanığın örgütle bağlantısının tanık beyanları, dijital veri incelemeleri ve araştırma raporlarıyla somut bir şekilde delillendirildiği göz önünde bulundurularak, "silahlı terör örgütüne üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

10 yıl hapis cezası

Sanık Çiçek ise ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, örgüt hiyerarşisi içinde tespit edilebilen eylem ve suç kastının yoğunluğu ve sürekliliği dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:59
  1. Şanlıurfa
  2. FETÖ
  3. Suruç

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