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Yaşam FETÖ'nün sözde Nizip sorumlusu yakalandı
Yaşam

FETÖ'nün sözde Nizip sorumlusu yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 18:46:00 -
FETÖ'nün sözde Nizip sorumlusu yakalandı

Gaziantep ve Adana emniyetinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, örgütün sözde Nizip ilçe sorumlusu şahıs yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep ve Adana emniyetinin ortak operasyonunda, sözde Nizip ilçe sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanan adli mercilerce tutuklandı.

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