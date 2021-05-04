FETÖ'nün sinsi planı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, "örgüt içi yolsuzluk ve kişisel servet edinme" kavgası devam ederken, elebaşı Fetullah Gülen, örgüt üyelerine yeniden yapılanma için sinsi mesajlar göndermeye devam ediyor.

Siyasi partilere sızma

Kamu kurumları, STK’lar ve siyasi partilere sızmak için yeni hamle başlatan FETÖ’nün elebaşı Gülen, “Hapse girmeyi göze alın, deşifre olduysanız pişmanmış gibi davranın” mesajıyla farklı renklere bürünme ve kritik noktalara sızma talimatı vermişti.

Bir video kaydında da terörist Gülen, “İktidar’a sahip olmamız şarttır. Yapılan makul teklifler karşısında temerrüde girmeyiz” sözleriyle ‘tekliflere açığız’ mesajı vermişti.

Örgüte 'susun' talimatı

Son olarak örgütüne “susma” çağrısı yapan FETÖ elebaşı Gülen, “Geçmişin konuşulmaması, geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için tedbir alınması ve stratejiler oluşturulması” talimatı verdi.