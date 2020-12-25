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Aktüel FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturmada 21 gözaltı kararı
Aktüel

FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturmada 21 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:39:51 -
FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturmada 21 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başkentteki sınav çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Ankara'daki sınav çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

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